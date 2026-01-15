Antonio Banderas recuerda el día que estuvo a punto de morir: «Fue muy absurdo»

Tras las visitas de Chris Pratt y Joaquín Reyes, El Hormiguero vivía este miércoles una noche muy especial con Antonio Banderas, que acudía para presentar Godspell, su nuevo obra de teatro musical, que llega a Madrid después de su paso por Málaga. El actor ha aceptado hablar de política, además de recordar los problemas económicos que pasó en sus primeros años en Madrid y el día que pensó que iba a morir, además de una forma de lo más absurda y evitable, pero que por suerte salvo en el último momento.

Una vez que abandonó su Málaga natal y llegó a la capital, se encontró con muchos problemas mientras arrancaba su carrera profesional, reconociendo que la falta de dinero era tan grande que durante un año estuvo «comiendo, prácticamente, solo patatas», bromeando con que incluso se compró un libro de recetas para poder cocinarlas de mil maneras diferentes. Pero la vivienda era otro problema enorme, por eso tuvo que ir pasando de un sitio a otro, evitando las deudas: «Yo en mi primer año viví en Madrid en nueve pensiones distintas, me iban echando de cada una de ellas porque no pagaba». Era tan precaria su situación, que cada noche acudía a un bar en el que un camarero le regalaba un bocadillo y una cerveza, pudiendo así solucionar sus cenas.

Precisamente ese bar, que estaba junto al teatro María Guerrero, fue en el que le cambió la vida. «Un día, cuando ya tenía claro que me volvía a Málaga, tenía comprado hasta el billete de vuelta, al salir de este bar, me cruce con Alicia Moreno, hija de Núria Espert, y directora del teatro María Guerrero. Decidí darme la vuelta y preguntarle que qué podía hacer para conseguir trabajar en el teatro», ahí le cambió la vida. Aquella conversación terminó en una llamada para unas pruebas para un director que todos conocemos: Pedro Almodóvar.

Antonio Banderas estuvo a punto de morir por un despiste «absurdo»

Una vez que su carrera explotó en España y saltó a Hollywood, su vida se llenó de lujos. Estamos hablando de la época de su matrimonio con Melanie Griffith, por lo que en su vivienda tenía hasta un estudio de grabación, ya que Antonio ha tenido sus momentos en el mundo de la canción.

El presentador de El Hormiguero ha querido preguntarle sobre si es cierto que estuvo a punto de morir por un error: «Sí, fue muy absurdo. Yo estaba todavía casado con Melanie y teníamos un estudio de grabación en la casa. Melanie se había ido con los niños a Aspen y yo estaba solo», comenzaba a recordar.

«Me puse a componer en el estudio y me metí en una cabina de grabación que estaba insonorizada con una puerta enorme, al meterme dentro me quedé con el manillar de la puerta en la mano y atrapado, completamente solo en casa», reconocía.

El pánico se apoderó de él, por eso intentó romper la enorme cristalera del estudio, ya que veía por ella que un cigarro que había dejado en una mesa consumiéndose iba a caer a la moqueta del suelo, por lo que provocaría un incendio sin que nadie hiciese nada. Aunque intentó ayudarse con un extintor para romperla, lo cierto es que apenas consiguió hacer unos rasguños.

Pero la vida le quiso dar una segunda oportunidad: «De pura casualidad apareció por el jardín la cocinera que teníamos, que había venido al huerto, y me salvó la vida». El servicio estaba descansando, por lo que esa cocinera no tenía que haber pasado por allí, pero el destino quiso que fuera a esa pequeña huerta para recoger albahaca y le viera pedir ayuda desesperado, salvándole.