Chris Pratt desvela en ‘El Hormiguero’ cómo conoció a su mujer: «No deberías estar mirando…»

El Hormiguero ha comenzado la semana con la visita del actor Chris Pratt, una estrella de Hollywood que es habitual que pase por el programa de Pablo Motos y por La Revuelta. Además, lo hace con la duda de si Can Yaman, el actor turco, estará el próximo jueves en el plató. El americano ha regresado a España para promocionar Sin piedad, su nueva película, que estará en cines desde el próximo 23 de enero. En ella, Pratt se convierte en un detective que, tras una noche de borrachera, se despierta descubriendo que su esposa ha muerto y que él es el principal sospechoso. Por lo tanto, deberá demostrar que es inocente ante una jueza que no es humana, ya que se trata de una inteligencia artificial, que sólo le dará 90 minutos para defenderse y salir libre.

En su primera intervención, el actor ha resumido a la perfección el argumento de la cinta, tanto que casi no hizo falta poner el tráiler de la misma. «Yo interpreto a un personaje, que se llama Chris Raven, que es detective de homicidios y alcohólico. Entonces, me despierto un día todavía borracho de la noche anterior y estoy en un juicio a vida o muerte porque la noche anterior mi mujer ha sido asesinada y las pruebas indican que fui yo el que cometió el crimen. Y Mercy es una Inteligencia Artificial que hace de jueza y ejecutora y si no puedo demostrar mi inocencia en una hora y media me mata en la misma silla en la que estoy preso. Así que es una película de acción, moción y muchísima tensión, porque la IA presenta un montón de pruebas que indican que yo he asesinado a mi mujer y tengo que demostrar mi inocencia como sea, aunque en realidad no sepa si la maté o no», ha explicado.

Sobre la llegada de la IA a nuestras vidas, Motos ha querido saber si supone una amenaza real para los actores: «Hay algunos aspectos del sector del cine que la IA puede desempeñar como la parte de los efectos visuales o los efectos especiales, que son procesos muy caros y que requieren de muchísimo tiempo y que con la Inteligencia Artificial pueden ser más baratos y rápidos. Entonces, ahí es probable que se use mucho más para reducir los costes de producción».

En cambio, descartaba que la parte más humana pueda ser sustituida: «Creo que hay algo inherentemente humano en el arte de la interpretación, que es lo que permite conectar con el público, así que no creo que la IA vaya a llegar a tener alma y esa conexión que una persona tiene con un actor que le gusta. No se basa solo en lo que una persona ve en la pantalla o en lo que escucha, sino que se basa en ese hilo invisible que lo conecta con el actor y que no existe cuando interactúa con la IA».

Una de las curiosidades que han salido a la luz sobre su vida privada, es que Chris Pratt conoció a su esposa, Katherine Schwarzenegger (sí, la hija de Arnold Schwarzenegger) durante una misa. «No es que ligara con ella en la iglesia. Yo estaba en la iglesia porque tengo un hijo de un matrimonio anterior y él estaba en catequesis», se apresuró a explicar.

«Yo había pasado por un divorcio complicado y estaba en la iglesia cuando la vi y me pareció guapísima. Entonces, pensé: ‘No deberías estar mirando chicas en la iglesia, estás aquí para rezar’. Y, bueno, nos conocimos, le presenté a mi hijo y ahora tenemos otros tres hijos», ha contado con una sonrisa.