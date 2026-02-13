Endesa supera los 400.000 autoconsumos conectados a su red de distribución
Los suministros con autoconsumo colectivo han superado la barrera de los 33.700, el doble que al cierre de 2024 y siete veces más que al finalizar 2023.
La potencia de las instalaciones conectadas en la red de e-distribución roza los 4,4 GW, suficiente para cubrir el consumo de 2,2 millones de hogares.
La filial de Redes de Endesa, e-distribución, ha alcanzado un nuevo hito al superar los 400.000 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución. Esta cifra representa un crecimiento del 20% respecto al acumulado en 2024 y confirma el liderazgo de Endesa en la activación de las instalaciones autoconsumo en la red de distribución eléctrica española.
En los últimos cinco años se ha multiplicado por más de 12 el número de instalaciones conectadas a la red de e-distribución, cifras que reflejan el compromiso de la compañía con el desarrollo del nuevo modelo energético, contribuyendo a que cada vez más personas y entidades puedan participar activamente en la generación y gestión de su energía.
La potencia de las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de e-distribución roza los 4,4 GW, con un incremento del 11,4% en el año. Estas instalaciones permiten evitar la emisión a la atmósfera de 3,5 millones de toneladas de CO2 y generan la energía suficiente para cubrir el consumo de 2,2 millones de hogares.
e-distribución, que gestiona la red de distribución eléctrica en Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y parte de Extremadura, ha registrado crecimientos en la activación de autoconsumos en todas las áreas, y tanto en los autoconsumos individuales como en los colectivos. Los primeros registran un incremento del 16% en el año hasta rozar los 368.000. Por su parte, los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de Endesa han superado la barrera de los 33.700, el doble que al cierre de 2024 y siete veces más que al finalizar 2023.
Aunque el autoconsumo individual sigue siendo el más numeroso, el colectivo gana peso año tras año, impulsado por comunidades de vecinos, polígonos industriales y agrupaciones empresariales que apuestan por compartir la generación renovable.
Ayuda en la tramitación y más información
Las mejoras introducidas en la tramitación del autoconsumo, tanto en los procesos de validación como en la información a los clientes, han permitido agilizar la activación de estas instalaciones, especialmente en el caso de los autoconsumos colectivos.
- Endesa ha incorporado nuevas funcionalidades a la web de e-distribución, que facilitan la gestión de las solicitudes de autoconsumo. En la web se puede encontrar información completa y actualizada sobre las diferentes modalidades de autoconsumo, trámites y preguntas frecuentes para aclarar las dudas sobre los pasos a seguir.
- En el área privada, el cliente puede hacer un seguimiento en tiempo real de los trámites asociados a su solicitud de autoconsumo y saber en qué punto está en todo momento.
- Se han introducido mejoras en los formularios web para que resulte más fácil para el ciudadano conocer la documentación que debe adjuntar y se envían notificaciones automáticas con los siguientes pasos que deben seguirse para activar los suministros.
- En caso de duda, existe un número de teléfono (900 920 974) para atender las consultas sobre autoconsumo.
- Otra de las medidas implantadas en la web de e-distribución es el validador de ficheros TXT. Este sistema detecta errores de formato en los documentos exigidos por el regulador para tramitar los autoconsumos colectivos, evitando retrasos y reinicios del proceso, y garantizando una contratación más rápida y eficiente.
- También se incluye un simulador que permite validar si se cumplen las distancias recogidas en la regulación para conectar autoconsumos a través de la red.
Temas:
- Endesa