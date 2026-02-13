Endesa supera los 400.000 autoconsumos conectados a su red de distribución

La filial de Redes de Endesa, e-distribución, ha alcanzado un nuevo hito al superar los 400.000 suministros de autoconsumo conectados a su red de distribución. Esta cifra representa un crecimiento del 20% respecto al acumulado en 2024 y confirma el liderazgo de Endesa en la activación de las instalaciones autoconsumo en la red de distribución eléctrica española.

En los últimos cinco años se ha multiplicado por más de 12 el número de instalaciones conectadas a la red de e-distribución, cifras que reflejan el compromiso de la compañía con el desarrollo del nuevo modelo energético, contribuyendo a que cada vez más personas y entidades puedan participar activamente en la generación y gestión de su energía.

La potencia de las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de e-distribución roza los 4,4 GW, con un incremento del 11,4% en el año. Estas instalaciones permiten evitar la emisión a la atmósfera de 3,5 millones de toneladas de CO2 y generan la energía suficiente para cubrir el consumo de 2,2 millones de hogares.

e-distribución, que gestiona la red de distribución eléctrica en Andalucía, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y parte de Extremadura, ha registrado crecimientos en la activación de autoconsumos en todas las áreas, y tanto en los autoconsumos individuales como en los colectivos. Los primeros registran un incremento del 16% en el año hasta rozar los 368.000. Por su parte, los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de Endesa han superado la barrera de los 33.700, el doble que al cierre de 2024 y siete veces más que al finalizar 2023.

Aunque el autoconsumo individual sigue siendo el más numeroso, el colectivo gana peso año tras año, impulsado por comunidades de vecinos, polígonos industriales y agrupaciones empresariales que apuestan por compartir la generación renovable.

Ayuda en la tramitación y más información

Las mejoras introducidas en la tramitación del autoconsumo, tanto en los procesos de validación como en la información a los clientes, han permitido agilizar la activación de estas instalaciones, especialmente en el caso de los autoconsumos colectivos.