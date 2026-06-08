La urgencia de una ley antiokupación

La propiedad privada constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad libre y próspera. No es únicamente un derecho reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, sino también una garantía de seguridad para las familias, los ahorradores y quienes, tras años de esfuerzo, han logrado adquirir una vivienda. Cuando ese derecho se ve debilitado, no solo se perjudica al propietario afectado, sino que se resiente la confianza en el conjunto del sistema institucional.

La okupación ilegal de inmuebles representa precisamente uno de esos fenómenos que erosionan la seguridad jurídica. Resulta difícil explicar a cualquier ciudadano que alguien pueda entrar en una vivienda ajena, permanecer en ella durante meses o incluso años y obligar al legítimo propietario a iniciar un largo y costoso procedimiento judicial para recuperar lo que es suyo. La mera existencia de esa posibilidad genera incertidumbre y transmite un mensaje equivocado: que el cumplimiento de la ley no siempre recibe una protección eficaz por parte de los poderes públicos.

Por ello, España necesita una ley antiokupación que establezca mecanismos claros, ágiles y efectivos para el desalojo inmediato de quienes ocupen ilegalmente una propiedad. La clave debe residir en la restitución rápida de la posesión al propietario legítimo cuando se acredite la ausencia de título habilitante legal por parte de los ocupantes. La actuación policial y judicial tendría que orientarse a restaurar cuanto antes la legalidad vulnerada, evitando procesos innecesariamente prolongados.

Algunos plantean esta cuestión como un conflicto entre el derecho a la vivienda y la propiedad privada. Sin embargo, se trata de una dicotomía artificial. El problema de acceso a la vivienda debe resolverse mediante liberalización del suelo, eliminación de burocracia y de normas medioambientales fundamentalistas, que permitan incrementar la oferta residencial, que son medidas que facilitan la construcción y el alquiler. No puede solucionarse trasladando el coste a particulares que ven invadido su patrimonio. La vulnerabilidad social merece atención y apoyo, pero nunca puede convertirse en una justificación para vulnerar derechos fundamentales de terceros.

Además, una legislación firme contra la okupación tendría efectos positivos sobre el mercado inmobiliario. Una mayor seguridad jurídica incentivaría la puesta en alquiler de viviendas actualmente vacías por temor a posibles ocupaciones. Cuando los propietarios confían en que sus derechos serán protegidos, aumenta la oferta y mejora el funcionamiento del mercado.

La defensa de la propiedad privada no es una cuestión ideológica ni un privilegio reservado a unos pocos. Es una condición indispensable para la libertad económica, la inversión y la confianza en las instituciones. Un Estado de derecho sólido debe proteger con determinación a quien cumple las normas y garantizar que quien ocupa ilegalmente una vivienda sea desalojado de forma inmediata.