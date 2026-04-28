Prohens: «El vulnerable es el propietario, así que la propiedad se defiende y a los okupas se les saca»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sostenido que «la propiedad privada se defiende y a los okupas se les saca afuera en 24 horas» al ser preguntada por el diputado por Unidas Podemos, José María García, acerca de su interpretación de la función social de la vivienda.

El diputado morado, en el pleno del Parlament de este martes, ha recriminado a la presidenta autonómica que no haya adoptado medidas para frenar la especulación y garantizar que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda a un precio asequible.

«Hacen más por culpabilizar a quienes buscan la manera de tener un techo que por buscarles una alternativa habitacional», ha criticado. También ha puesto en duda la efectividad de algunas de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos relativas a la vivienda.

Entre ellas, ha mencionado la creación de una oficina antiokupación, la prohibición de que personas que hayan sido condenadas por usurpación accedan a una vivienda pública o que las personas jurídicas puedan adquirir viviendas de precio tasado.

«Si usted tuviera una visión social de la vivienda, habría facilitado el acceso a quienes en su momento tuvieron que ocupar una vivienda o habría conseguido soluciones habitacionales para quienes no pueden acceder a una», ha insistido.

Prohens ha acusado a García de equiparar «hacer política social de vivienda con proteger a los delincuentes, defender la okupación y cargar sobre la espalda de los propietarios la responsabilidad social».

«Yo lo tengo claro, la propiedad privada se defiende y la okupación y los okupas que usted ha venido a defender se sacan fuera en 24 horas», ha subrayado.

La presidenta autonómica también ha aprovechado para reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol -a quien se ha referido como «la cómplice necesaria de los delincuentes»- que desbloquee la ley antiokupación planteada por el PP.