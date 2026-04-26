La presidenta del Govern, Marga Prohens, logra bajar un 39% las listas de espera de consultas externas en Ibiza y Formentera respecto al inicio de la legislatura tras recibir la herencia que le dejó en suerte la socialista Francina Armengol.

Una rebaja contundente que como apunta el director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, es fruto de incrementar la actividad ordinaria, la extraordinaria y las derivaciones a la privada, que «permitirán seguir en esta tendencia de bajada constante y ser optimistas en el ritmo de decrecimiento de las listas de espera a corto plazo».

En julio de 2023 se acumulaban 15.576 personas a la espera de una cita con el especialista, cifra que ha experimentado una reducción de 6.093 personas y en abril de 2026 se contabilizan 9.483 personas.

La demora media también ha mejorado con una bajada del 28,36% y ha pasado de los 112,02 días de media en julio de 2023 a 80,25 días de demora media en abril de 2026. Así, los pacientes de Ibiza esperan 32 días menos que en julio de 2023 para una consulta con el especialista.

En el tramo de más de 60 días de demora la bajada es más acusada y se reduce más de la mitad, exactamente un 51,88%. A comienzos de legislatura se contabilizaban 9.622 personas en este tramo de más de dos meses de demora media y actualmente este grupo lo forman 4.630 personas, casi 5.000 personas menos.

Además, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha adelantado los refuerzos sanitarios estivales a principios del presente mes de abril en previsión del adelanto de la temporada turística de este año, y amplíado el refuerzo asistencial durante siete meses.

Hasta final de octubre se pondrán en marcha dieciocho consultas adicionales para las personas desplazadas ante el incremento previsto de la población flotante de las Islas Pitiusas.

Se trata de dos consultas médicas y dos consultas de enfermería para los cuatro grandes centros de salud de Ibiza: Vila, Es Viver, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu, además de dos consultas más, una médica y otra de enfermería, para la Unidad Básica de Salud Cala de Bou, que desde el año 2024 cuenta con este refuerzo.

Por otro lado, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) también se verán reforzados con seis consultas más durante la temporada estival, es decir, un equipo de refuerzo adicional, formado por consulta médica y consulta de enfermería en cada uno de los tres centros que ofrecen atención de urgencias desde principios de abril hasta finales de octubre.

De esta manera, el SUAP del Centro de Salud Santa Eulària des Riu pasará de dos equipos a disponer de tres equipos durante los siete meses de temporada, y los SUAP de Sant Antoni y el de Vila quedarán con cuatro equipos durante todo el verano.

Además del aumento de consultas de refuerzo, está previsto contratar más personal para cubrir vacaciones e incidencias.El volumen total de contrataciones para hacer frente al incremento de población y a las vacaciones del personal será cercano al centenar para personal de enfermería (enfermeras, técnicos en cuidados de enfermería, matronas, fisioterapeutas, e higienistas dentales), médicos y administrativos.