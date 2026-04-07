La grúa se llevará los vehículos que estén aparcados más de 3 días en el Hospital Can Misses de Ibiza, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Y es que el parking del centro hospitalario se rige por la legislación del Ayuntamiento de Ibiza y los cambios producidos en la normativa municipal limitan a 72 horas el tiempo máximo de aparcamiento.

La nueva normativa permitirá al servicio del parking del Hospital Can Misses trasladar a la Policía Local las infracciones dentro del recinto, previa comunicación al usuario que supere el tiempo máximo de estacionamiento. A partir del tercer día, el turismo podrá ser retirado por el servicio de grúa municipal.

La única excepción que contempla la nueva medida es el ingreso hospitalario como causa que imposibilite mover el coche tras las 72 horas de estacionamiento continuado, siempre que dicha circunstancia sea comunicada al personal del Área de Salud.

El servicio de aparcamiento de este hospital mantiene un control diario del número de días que llevan estacionados los vehículos y está en contacto permanente con la Policía Local para informar de aquellos coches que superen el período legalmente establecido.

Can Misses dispone de 900 plazas divididas en cuatro aparcamientos, tres de ellos para usuarios (P1, P2 y P4) con 600 plazas y el P3 destinado para los profesionales con 300 plazas más.

En septiembre de 2023, el Área de Salud puso en marcha una serie de medidas de control del aparcamiento, entre ellas, la bajada de barreras, que han mejorado el uso de los aparcamientos del hospital público de Ibiza y la percepción de los usuarios.

El Área de Salud encargó un estudio a la Sociedad Concesionaria Gran Hospital Can Misses que, entre las principales conclusiones, destacó que el aspecto disuasorio de la bajada de barreras había permitido aumentar el número de plazas libres un 5% y también que se había reducido hasta casi la práctica desaparición el volumen de vehículos que utilizaban el parking para estacionamientos de larga duración.

Tras la bajada de barreras, el estudio confirmó que el 70% de los vehículos permanecían allí menos de tres horas. En 2025, la grúa municipal retiró del parking del Hospital Can Misses nueve vehículos estacionados indebidamente.

Para el director gerente, Eduardo Escudero, es prioritario para el Área de Salud que sean los usuarios del Hospital Can Misses, sus familiares y los empleados, quienes puedan hacer uso de los diferentes aparcamientos con facilidad.

«Seguimos impulsando, junto a la Sociedad Concesionaria, medidas para acabar con la utilización inadecuada del parking y que sea utilizado por quienes realmente lo necesitan: los pacientes», ha agregado.