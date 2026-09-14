José Ortega y Gasset, filósofo español: «Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos»

José Ortega y Gasset fue uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX y dejó numerosas reflexiones sobre la vida, la sociedad y la manera en la que las personas afrontan su futuro. Entre las frases que se le atribuyen destaca una especialmente relacionada con la ambición y el progreso. «Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos». Una idea que resume una parte esencial de su pensamiento, ya que para transformar la realidad no basta con reaccionar ante el presente, ya que también es necesario imaginar hacia dónde se quiere avanzar.

Pensar más alla

La frase de Ortega y Gasset plantea una relación directa entre la capacidad de proyectarse hacia el futuro y la posibilidad de progresar. Pensar en grande no implica necesariamente alcanzar objetivos extraordinarios de manera inmediata, sino establecer una dirección que permita superar las limitaciones del momento.

Esta frase encaja con una de las ideas centrales de su filosofía, que es que la vida humana no puede comprenderse separada de las circunstancias que la rodean. Ortega y Gasset desarrolló conceptos como la razón vital, según la cual la razón debe entenderse vinculada a la vida concreta de cada persona. Su célebre «yo soy yo y mi circunstancia» resume precisamente esa relación entre individuo y entorno.

Una filosofía centrada en avanzar

En El tema de nuestro tiempo, publicado en 1923, Ortega y Gasset reflexionó sobre la necesidad de superar determinadas formas de pensamiento heredadas y planteó conceptos fundamentales como la perspectiva y la idea de generación. La obra es considerada una pieza importante para comprender su evolución filosófica y su intento de encontrar una nueva manera de interpretar la realidad.

Desde esta perspectiva, mirar lejos significa también comprender que cada persona vive dentro de una circunstancia histórica concreta. El futuro no aparece simplemente como algo que sucede, sino como un horizonte hacia el que se orientan las decisiones. Por eso, la reflexión del filósofo puede interpretarse como una defensa de los proyectos a largo plazo frente a la visión limitada por las dificultades inmediatas.

La frase sobre pensar en grande y mirar lejos puede leerse, por tanto, como una invitación a no confundir las dificultades del presente con los límites definitivos del futuro. Para Ortega y Gasset, avanzar implica tener un horizonte y convertir la vida en un proyecto, una idea que explica por qué sus reflexiones continúan utilizándose para hablar de ambición, decisiones y crecimiento personal décadas después de su muerte.