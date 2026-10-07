La reflexión de Rafa Nadal (40 años) sobre la situación de España: «La mentalidad de la gente ha cambiado durante los últimos años. Antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa»

Rafa Nadal se ha consolidado como una de las grandes figuras no solo del tenis, sino también de toda la historia del deporte español. Tras más de 20 años de trayectoria profesional, puso fin a su carrera deportiva y decidió colgar la raqueta en el año 2024. Pese a ello, mantiene intactas sus ganas de seguir emprendiendo y desarrollando nuevos proyectos.

Una de sus nuevas iniciativas se ha materializado con el nacimiento de la marca hotelera Zel Hotels, una aventura empresarial que Nadal ha puesto en marcha junto a Meliá Hotels International. El proyecto nace con la intención de adaptarse a la demanda de la sociedad actual y a la evolución de los hábitos de vida y consumo de los últimos años.

«La mentalidad de la gente ha cambiado durante los últimos años. Antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa»

En una entrevista concedida a CNBC, el ex tenista cuenta cómo nació la alianza con Meliá: «Comimos en la academia hace unos años y empezamos a escribir cosas en una servilleta. Las cosas que nos gustan de los hoteles, las cosas que no nos gustan tanto y cuál sería la opción ideal para nosotros». El mallorquín que ambos comparten una misma visión del estilo de vida mediterráneo y buscan llevar esa experiencia a diferentes rincones del mundo: «me encanta pasar días en los hoteles porque es lo que he hecho durante la mitad de mi vida, y sé lo que más me gusta o lo que no. Así que quería probar esta oportunidad, y tener a Meliá a mi lado es algo que me hace sentir cómodo».

El objetivo pasa por «construir una marca» capaz de destacar dentro de un sector especialmente competitivo. Para ello, han apostado por crear una comunidad «en la que los clientes se van moviendo de un Zel a otro» . Los establecimientos de la marca se caracterizan precisamente por su propuesta dinámica. Algunos cuentan con pistas de tenis, mientras que otros ofrecen diferentes actividades: «queremos ser dinámicos, activos y dar a los clientes la posibilidad de disfrutar de diferentes actividades y experiencias durante el mismo día».

Otro de los factores que ha impulsado a Nadal a poner en marcha este proyecto es la transformación que ha observado en la sociedad desde que era niño: «creo que la mentalidad de la gente ha cambiado durante los últimos años. Antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa, y creo que la mentalidad ha cambiado mucho desde que yo era un niño».

El empresario considera que actualmente las personas conceden mayor importancia a vivir nuevas experiencias. «Se valora mucho, la gente invierte mucho en experiencias y en viajar y conocer lugares diferentes. Así que es un negocio que me gusta siendo de Mallorca, nuestra principal economía proviene del turismo, así que crecí de alguna manera con este ADN», concluye.

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