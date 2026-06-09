Ortega y Gasset, filósofo, sobre el amor: «El enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha y se empobrece»

Ortega y Gasset afirmó que «el enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha y se empobrece». Esta frase es una de las más polémicas de su obra y sigue generando debate incluso después de un siglo al cuestionar el sentimiento más humano: el amor.

Una reflexión de hace medio siglo

La famosa frase procede de los textos que Ortega y Gasset reunió en Estudios sobre el amor, una serie de ensayos publicados originalmente en 1940. El filósofo madrileño pretendía analizar el amor desde una perspectiva psicológica y filosófica, intentando alejarse de la visión romántica que dominaba la literatura de su época. Para él, el enamoramiento no era una forma superior de conocimiento, sino un fenómeno que alteraba de forma temporal nuestra percepción de la realidad.

Según Ortega y Gasset, la conciencia humana funciona normalmente repartiendo su atención en diferentes estímulos. Sin embargo, cuando aparece el enamoramiento, esa capacidad se concentra casi exclusivamente en una sola persona. El resultado de esto es una reducción del campo de atención que hace que el resto del mundo pierda importancia.

La ceguera del enamorado

El filósofo utilizó expresiones especialmente contundentes para describir este proceso. Consideraba que el enamorado tiende a construir una imagen idealizada de su pareja, ensalzando sus virtudes y minimizando sus defectos. En ese sentido, hablaba de una especie de «parálisis» de la conciencia y de una disminución de la capacidad crítica y el razonamiento.

Lejos de ser una crítica moral, la expresión «miseria mental» hacía referencia a un empobrecimiento temporal de los sentidos. Para Ortega y Gasset, el problema no era amar, sino el quedar atrapado en una obsesión que impide percibir la realidad de forma realista y objetiva.

Amor y enamoramiento no son lo mismo

Uno de los aspectos más interesantes de su teoría es que separaba de forma clara los conceptos de amor y enamoramiento. Mientras que el segundo era un estado involuntario, intenso y absorbente, el amor verdadero y auténtico comenzaba después, cuando desaparecía la fascinación inicial y surgía una decisión consciente de querer estar con la otra persona.

Para Ortega y Gasset, el verdadero amor implicaba libertad, conocimiento mutuo y voluntad. El enamoramiento, en cambio, era una especie de fiebre emocional que podía servir como punto de partida, pero no como un pilar para establecer una relación duradera.