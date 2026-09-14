El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una caída del 0,3%, lo que le ha llevado a perder los 19.800 puntos y situarse en los 19.781,5 enteros tras cerrar el viernes con un avance del 0,9% que le hizo escalar hasta los 19.838 puntos.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+2%), Amadeus (+1,3%), Indra (+0,5%) y Telefónica (+0,4%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a ACS (-1,8%), Arcelormittal (-1,7%), IAG (-1,6%), Acciona (-1,5%) y Merlin (-1%).

El petróleo vuelve a sus máximos

Los mercados estarán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después del cierre temporal del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí anunciado este sábado, lo que sigue impulsando al alza los precios del petróleo. De hecho, el Brent está ya por encima de los 107 dólares.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,7% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,8%, hasta los 102,8 dólares por barril.

En concreto, el oleoducto saudí Este-Oeste sufrió varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, perpetrados desde Irak, que llevaron a Arabia Saudí a declarar este sábado su cierre preventivo. El oleoducto Este-Oeste permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este de Arabia Saudí hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situados en el golfo Pérsico.

De este modo, la infraestructura se ha constituido como una alternativa estratégica a la ruta marítima por Ormuz y ha permitido mantener una vía de salida para parte de la producción petrolera saudí hacia los mercados internacionales sin depender del estrecho.

Mirada puesta en la FED

Como consecuencia del cierre temporal de esta infraestructura y del recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, con nuevos ataques a petroleros este fin de semana, el Brent ha vuelto a tocar máximos de cuatro meses. Las acciones militares entre Washington y Teherán van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos (EEUU) destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha planteado este domingo la posibilidad de «quedarse» en Irán y «quedarse con el petróleo, como en Venezuela», en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra que en la última semana ha insistido en situar en torno a las elecciones de medio mandato estadounidenses, las ‘midterms’, el próximo 3 de noviembre.

En el terreno macro, el plato fuerte de esta semana para los inversores será la reunión el miércoles de la Reserva Federal de EEUU (Fed), con los principales analistas apuntando a una subida de tipos de interés de un cuarto de punto. También esta semana habrá reunión de tipos en el Banco de Inglaterra (jueves) y el Banco de Japón (viernes).

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la semana con signo mixto. Mientras Francfort perdía un 0,1%, París se dejaba un 0,2%, Londres ascendía algo más de un 0,5% y Milán se anotaba pérdidas del 0,6%.

De su lado, las Bolsas asiáticas registran este lunes caídas generalizadas. El Nikkei japonés ha cedido casi un 0,6%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl ha bajado casi un 3,3% y la Bolsa de Shanghai ha retrocedido un 0,1%. El único que se salva es el índice Hang Seng de Hong Kong, que sube un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1554 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,99%.