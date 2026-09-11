El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,51% que le ha llevado a situarse en los 19.761,2 puntos tras cerrar el jueves en 19.659 enteros.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Naturgy (+1,6%), IAG (+1,4%) y Santander (+1,1%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Solaria (-1,2%) y Acciona (-0,9%).

Los inversores seguirán atentos este viernes a los acontecimientos en Oriente Próximo tras el recrudecimiento de las tensiones en la zona, sin un final claro para el conflicto entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

Washington y Teherán han recrudecido en los últimos días los ataques en torno al estrecho de Ormuz, unas acciones militares que van en paralelo con la campaña de sanciones de EEUU destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

Declaraciones de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este jueves, con respecto a su decisión de iniciar una guerra contra Irán, que «si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo», aunque ello llegase a suponerle una derrota al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato –las ‘midterms’– del 4 de noviembre, un desenlace en el que afirma no creer.

«Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo», ha espetado Trump tras ser preguntado en una entrevista en la cadena conservadora Fox News si se arrepentía de alguna decisión con respecto a la guerra de Irán. «No creo en la palabra ‘arrepentimiento’», ha aseverado.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,7% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 105,8 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, disminuía su precio un 1,4%, hasta los 101 dólares por barril.

La situación en Oriente Próximo, así como los temores a un repunte de la inflación, con los costes energéticos como principal motor, llevaron ayer al Brent a alcanzar niveles máximos desde mayo, superando los 107 dólares por barril, mientras que el gas natural tocó precios no vistos desde diciembre de 2022, año en el que se disparó su coste tras la invasión rusa de Ucrania.

En el terreno macro, los inversores estarán atentos este viernes al Índice de Precios de Consumo (IPC) de agosto de EEUU.

Primer semestre de TSK

En el plano empresarial, TSK, compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, ha indicado, antes de la apertura del mercado, que logró un beneficio neto de 44,8 millones de euros durante su primer semestre como cotizada, lo que supone multiplicar por 16 la cifra de 2,8 millones del mismo período del año anterior.

Por su parte, CaixaBank ha informado este viernes de que ha alcanzado una ejecución de casi el 57% en la decimonovena semana del programa de recompra de acciones propias que anunció el pasado mes de mayo por un importe de 500 millones de euros.

Asimismo, Ferrovial ha anunciado que, con efectos desde este viernes, ha dejado de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam, a donde movió su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en EEUU. La compañía continuará cotizando en las Bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Nasdaq de EEUU.

Por último, Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de capital híbrido por un importe de 800 millones de dólares (unos 689 millones de euros).

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en positivo en los compases iniciales de la jornada. Milán avanzaba un 0,8%, mientras que París subía casi un 0,6%, Francfort crecía un 0,2% y Londres se alzaba un 0,1%.

Por el contrario, las Bolsas asiáticas registran este viernes caídas generalizadas. El Nikkei japonés ha cedido un 1,9%, aunque ha llegado a caer más de un 2%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl ha bajado un 1,8%. Por su parte, la Bolsa de Shanghai ha retrocedido un 1,2% y el índice Hang Seng de Hong Kong se deja un 0,7%.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1609 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,973%.