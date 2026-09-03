La imagen que todos esperaban: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia muestran el primer encuentro de sus hijos

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se encuentran viviendo uno de los momentos más felices de su vida. El pasado sábado, 29 de agosto, la pareja dio la bienvenida a Tessa, su segunda hija en común, y tras unos días en el hospital, ya se encuentra en casa descansando y adaptándose a la nueva realidad de ser cuatro en la familia. En todo momento, han preferido mantener un perfil bajo sobre cómo están viviendo esta dulce etapa, pero rompiendo con esta regla no escrita, hace tan solo unas horas han sorprendido a sus seguidores de Instagram compartiendo una de las escenas más esperadas.

«Bendecido por la familia tan bonita que hemos creado. Gracias a todos por las felicitaciones», escribían junto a un carrusel de fotografías donde la protagonista ha sido, sin lugar a dudas, la que aparece su hijo mayor conociendo a su hermana en la habitación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

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Con el resto de las imágenes, la pareja ha enseñado cómo vivieron el ingreso de Alejandra y el posterior nacimiento de la pequeña de la familia. La habitación número 6410 se llenó de flores enseguida y globos en los que se podía leer el nombre elegido para la recién nacida y la frase «Ha nacido una estrella». Además, también han compartido una escena en la que muestran una de las últimas conversaciones que mantuvieron antes de dar la bienvenida a su hija pequeña. «Tengo una cara que, madre mía», decía Alejandra, a lo que Carlo le respondía un tierno: «Estás preciosa».

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y enhorabuena. Tanto de sus fans como de algunos rostros conocidos que mantienen una estrecha relación con Alejandra Carlo, aunque sin duda, entre todos ellos, ha destacado el comentario de Mar Flores, abuela paterna de la recién nacida. «Somos afortunados, la vida nos sigue regalando amor. Gracias @alerubioc y @carlocostanzia por los dos grandes regalos de mi vida, Carlo y Tessa», escribía. A ella se han unido otros nombres VIP como Cristina Castaño, Samantha Vallejo-Nágera, Aless Gibaja o Asraf Beno, entre otros muchos.

Más allá de sus mensajes en el universo 2.0, Alejandra y Carlo atendieron a la prensa a la salida del hospital, donde contaron que el parto había salido según lo esperado y que la niña estaba muy bien. En cuanto al nombre que habían escogido, Alejandra explicaba que lo habían hecho para rendir un homenaje tanto a su abuela, María Teresa Campos, como a la de Carlo. «Es una mezcla entre Teresa y Elsa», apuntaba el hijo de Mar Flores.