COOL se adentra en Madring: Victoria Federica, Pablo Motos o Maxi Iglesias, sin Aitana Sánchez-Gijón, entre los VIP de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Madrid este fin de semana. Después de décadas sin una carrera de estas características en la capital, la llegada de Madring ha revolucionado la agenda y ha reunido a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional. David Beckham, Patrick Dempsey, Victoria Federica, Pablo Motos o André Lamoglia son solo algunos de los VIP que no han querido perderse esta cita. COOL ha estado presente en Madring para descubrir quién es quién entre las celebrities que han puesto el toque de glamour a la Fórmula 1 de Madrid.

Victoria Federica, una imprescindible en las grandes citas

Victoria Federica vuelve a demostrar que hay eventos en los que su presencia ya es casi obligatoria. La hija de la infanta Elena y sobrina del Rey Felipe VI no ha querido perderse el estreno de la Fórmula 1 en Madrid y, además, ha coincidido durante la jornada con sus primas. La influencer ha llegado al circuito con uno de esos estilismos que demuestran por qué se ha convertido en uno de los rostros habituales de las grandes citas sociales. Para la ocasión, ha elegido un vestido vaquero de corte mini que ha combinado con un bolso de Louis Vuitton, joyas de Van Cleef & Arpels y unas sandalias de Hermès.

En cuanto al beauty look, Victoria Federica ha mantenido su apuesta habitual por la naturalidad, con la melena suelta y peinada hacia atrás. Un conjunto pensado para una jornada de motor, pero sin renunciar al punto sofisticado que suele acompañar sus apariciones.

Pablo Motos cambia el plató por Madring

Pablo Motos también ha querido vivir de cerca el estreno de la Fórmula 1 en Madrid. El presentador de El Hormiguero ha sido uno de los rostros conocidos que han acudido al circuito para disfrutar de una jornada en la que el deporte se ha mezclado con la gastronomía, la moda y la vida social. El valenciano conoce bien el mundo del motor y por su programa han pasado algunos de sus grandes protagonistas. Entre ellos, Franco Colapinto, el piloto argentino que visitó su programa en octubre de 2024. En esta ocasión, ha sido Motos quien ha cambiado el plató de Antena 3 por el circuito de Madring.

Durante su visita, el presentador ha podido disfrutar también de la propuesta gastronómica preparada para los invitados, con una oferta en la que han tenido especial protagonismo diferentes chefs con estrella Michelin.

André Lamoglia, el actor de ‘Élite’, no se pierde la cita

La lista de invitados internacionales también ha tenido representación brasileña con André Lamoglia. El actor, conocido por su papel en Élite, ha viajado hasta Madrid para vivir en primera persona una jornada que ha convertido a la capital en uno de los grandes focos de atención del deporte internacional.

Lamoglia ha apostado por un estilismo en diferentes tonalidades de azul, un look que encajaba a la perfección con el ambiente del circuito y con una jornada en la que los detalles de moda también han tenido su cuota de protagonismo.

Maxi Iglesias y Jaime Lorente, juntos en ‘Madring’

Maxi Iglesias y Jaime Lorente han sido otros de los rostros de la interpretación que han pasado por el circuito madrileño. Los dos actores, que comparten círculos profesionales y sociales, han vuelto a coincidir durante el fin de semana de Fórmula 1.

No es la primera vez que se les ve juntos durante estos días. La llegada de la competición a Madrid ha convertido algunos de los eventos previos a la carrera en puntos de encuentro para numerosas caras conocidas y ambos han formado parte de esa agenda. Maxi Iglesias, además, ha acudido a la cita sin Aitana Sánchez-Gijón, con quien ha compartido protagonismo en los últimos meses.

Mëstiza, el dúo español que pone el toque musical

Entre los nombres que han acompañado esta gran cita también están las Mëstiza. Pitty Bernad y Belah forman uno de los dúos españoles que más están dando que hablar en la escena musical actual gracias a una propuesta que mezcla la electrónica con el flamenco y el folclore español.

Su presencia encaja con el espíritu de una cita que ha conseguido reunir en un mismo espacio a algunos de los nombres más destacados de la televisión, la interpretación, la moda, la música y el deporte.