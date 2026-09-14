Isabel Pantoja sube a su nuera al escenario y le hace un hueco en su equipo de baile

Isabel Pantoja ha vuelto a demostrar que sus conciertos también pueden convertirse en escenarios de grandes sorpresas familiares. La tonadillera ha celebrado en Canarias una de las actuaciones más especiales de su gira y, entre el despliegue de música, flamenco y baile, ha habido una incorporación que no ha pasado desapercibida: Lola García, la novia de Kiko Rivera, ha tenido un papel destacado dentro del cuerpo de baile del espectáculo.

La bailarina no ha acudido a la cita simplemente como acompañante de Kiko. Lola se ha implicado directamente en la puesta en escena y, según las informaciones publicadas sobre el concierto, ha ejercido como directora del cuerpo de baile, además de participar sobre las tablas. Un paso profesional de enorme relevancia para la artista, que lleva años dedicada al mundo de la danza y que cuenta con su propia escuela.

Las imágenes compartidas en redes sociales dejan claro que Lola ha vivido la actuación desde dentro. Vestida con un espectacular traje rojo de inspiración flamenca, la pareja de Kiko Rivera aparece sobre el escenario mientras otra de las bailarinas del espectáculo interpreta una coreografía a su lado. La escena evidencia la dimensión que ha adquirido su participación en una noche especialmente simbólica para Isabel Pantoja.

Y es que este gesto adquiere todavía más importancia por el vínculo sentimental de Lola con Kiko. La bailarina se convirtió a finales de 2025 en la nueva pareja del DJ, después de su separación de Irene Rosales. Desde entonces, su relación ha ido ganando protagonismo público y Lola ha demostrado que su trayectoria profesional va mucho más allá de ser conocida como la novia del hijo de Isabel Pantoja.

Una oportunidad que marca diferencias

La presencia de Lola en el equipo de Isabel supone también una imagen especialmente llamativa si se observa desde la historia reciente de Kiko Rivera. Durante su matrimonio con Irene Rosales, la relación del DJ con su entorno familiar estuvo marcada por diferentes etapas y momentos de tensión. Ahora, sin embargo, el escenario ofrece una fotografía completamente diferente: la pareja actual de Kiko trabaja directamente junto a su madre.

Además, la situación llega después del acercamiento protagonizado por Isabel y Kiko durante los últimos meses. Ambos han retomado el contacto después de años de distanciamiento y ya han vuelto a compartir momentos en Canarias.

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Para Lola, por tanto, este concierto supone mucho más que una actuación. Es un espaldarazo profesional y una puerta de entrada directa al universo artístico de Isabel Pantoja. La bailarina, que ya había demostrado su experiencia como coreógrafa y directora de su propia academia, ha conseguido ahora ocupar un lugar de responsabilidad en uno de los espectáculos más mediáticos de la tonadillera.

La gran incógnita es si esta colaboración será puntual o si Lola García continuará formando parte del equipo artístico de Isabel Pantoja en próximos conciertos. De momento, la imagen de ambas compartiendo escenario ya deja una lectura clara: la novia de Kiko ha conseguido hacerse un hueco propio, y esta vez no desde la sombra, sino desde el centro del espectáculo.