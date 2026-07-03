Hace más de 35 años cambió para siempre el cine de animación: hoy vuelve a la gran pantalla en 4K

Han pasado casi cuatro décadas, pero incluso hoy, sin su herencia cinematográfica, no entenderíamos igual el cine de animación. Akira regresa a los cines este fin de semana con una versión en 4K que supone una oportunidad perfecta tanto para los neófitos de la obra de Katsuhiro Otomo, como para aquellos que quieran ver por primera vez este título de culto bajo la espectacularidad de la gran pantalla.

Estrenada en 1988, la historia parte del manga homónimo del propio mangaka, quien logró trasladar en un ejercicio de síntesis audiovisual los 6 tomos recopilatorios de esta trama distópica que logró convertirse rápidamente en un hito cultural y en uno de esos clásicos que todo fan de anime debe ver alguna vez en la vida. La razón de su éxito, como la de la mayoría de obras maestras del mundo del entretenimiento, reside en su trasfondo y madurez argumental. Akira no es una simple pieza de dibujos animados destinados al consumo familiar. El trabajo de Otomo es transgresor, incluyendo por el camino un profundo análisis crítico de la sociedad y reflexiones filosóficas que elevan su techo narrativo a la categoría autoral.

‘Akira’ vuelve a los cines en una remasterización espectacular

La sinopsis nos ubica en la ciudad de Neo-Tokio, un lugar reconstruido tras una devastadora explosión ocurrida durante la Tercera Guerra Mundial. Allí, un joven líder de una banda de moteros es testigo de cómo su mejor amigo se ve envuelto en un oscuro experimento gubernamental que termina despertando una serie de poderes inimaginables.

La historia se traslada rápidamente a una carrera contrarreloj donde científicos, fuerzas militares y agencias gubernamentales persiguen un secreto que podría terminar destruyendo todo lo que conocen.

Como bien recalcan desde SelectaVisión, su distribuidora en España: «Los aficionado y cinéfilos podrán redescubrir uno de los mayores clásicos del anime en las mejores condiciones posibles, mientras que una nueva generación tendrá la oportunidad de experimentar por primera vez en pantalla grande la película que cambió para siempre la historia del cine y la animación»

¿Por qué su animación fue un hito revolucionario?

Aparte de su atractiva premisa cyberpunk, Akira fue un proyecto de animación revolucionario por ser un ejercicio de detalle y realismo en su acabado fina. La película posee más de 160.000 cuadros dibujados a mano, retratando escenarios con multitudes, motocicletas o edificios que sólo tenían esa precisión en las propias cintas de acción real.

También fue pionera en la fluidez y dinamismo de las imágenes. Mientras las cintas de animación convencionales usaban de 8 a 12 dibujos por segundo, en algunas secuencias, Akira consiguió alcanzar la cifra de 24 dibujos por segundo. Además empleó degradados y efectos de luz con técnicas avanzadas, con una escala cinematográfica en la que se componían planos gigantescos.

Tuvo un presupuesto de 1.000 millones de yenes (6 millones de dólares), siendo el proyecto de animación más ambicioso de la década, y terminó recaudando en el mercado internacional (contando reestrenos posteriores) unos 50 millones de dólares.

Akira está disponible desde hoy mismo en cines, aunque su paso por el patio de butacas se limitará únicamente a este fin de semana.