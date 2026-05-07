El anime es un valor seguro para la taquilla: ésta es la nueva película de acción real que arrasa en Japón

No son pocas las ocasiones en las que hemos hablado abiertamente de las tendencias comerciales en el Hollywood actual. En plena crisis creativa global con la asistencia en cines cayendo hasta números históricos, los grandes estudios están apostando por formatos de garantías–sin librarse de fracasos puntuales–como los live action de clásicos de Disney, los biopics musicales o las adaptaciones del mundo de los videojuegos. Pero existe otra tipología de la que no se está hablando tanto y cuyo efecto en la taquilla ya llama la atención dentro de la industria: el triunfo en la cartelera nipona de Sakamoto Days vuelve a confirmar el gran momento del anime en el terreno cinematográfico.

Todavía no tiene una fecha de estreno oficial en nuestro país y sin embargo, una gran parte de los suscriptores de Netflix españoles ya conocen a la perfección el trabajo del Yuto Suzuki. Las viñetas del mangaka aparecieron representadas en una serie de animación de éxito que acumuló millones de espectadores durante semanas y ahora, la versión de acción real conquista las salas de cine de Japón. Sakamoto Days ha recaudado 1.566 millones de yenes en el box office del país del sol naciente, lo que al cambio resulta un total de 10 millones de dólares en apenas ocho días desde su irrupción en el patio de butacas.

‘Sakamoto Days’: del anime a la acción real

La sinopsis oficial de Sakamoto Days es la siguiente: «Taro Sakamoto era conocido como el sicario más fuerte, temido por los villanos y un ejemplo a seguir para el resto de sicarios. Sin embargo, un día…¡Se enamoró! Se retiró, se casó, se convirtió en padre y…¡engordó! Ahora es un hombre regordete que lleva una tienda. Sin embargo, ¡su verdadera identidad es la de un asesino legendario! Como padre de una niña, deberá proteger a su familia y su vida cotidiana de los inminentes peligros».

Los avances y las imágenes del salto al «carne y hueso» dejan entrever una postura completamente fidedigna al material original, aunque la estética resulte un tanto extravagante para el ecosistema del live action. La historia en el manga está alcanzando su punto final y el anime tiene confirmada una segunda temporada.

No existe una fecha oficial de estreno en España y todo apunta a una posible llegada directa al catálogo de la «gran N roja», dado el género de target cerrado que todavía supone en nuestro país un producto audiovisual así.

El anime en el cine arrasa con las películas

En poco tiempo, el anime ha pasado de ser un nicho a una potencia cultural que va más allá de series estrella como Dragon Ball o Naruto. El streaming ha potenciado la ruptura de la barrera idiomática y la preservación de ser mucho más que un formato: la animación japonesa tiene una identidad propia que trasciende las fronteras de su paradójicamente hermético país de nacimiento.

Luego, los resultados financieros están ahí. Demon Slayer-Kimetsu no Yaiba: El castillo infinito fue, por ejemplo, la séptima película más taquillera del 2025, llegando a recaudar 793 millones de dólares en todo el mundo. Sumado a esta, Chainsaw Man: El Arco de Reze aunó 187 millones y Suzume, 314 millones.