Si te gustó ‘Ataque a los Titanes’ no te puedes perder este nuevo anime de Prime Video: es una distopía política brutal

Hace mucho tiempo que las plataformas de streaming descubrieron el tirón del anime. Hasta el punto de ver cómo dichos terminales firman sus propias historias originales en el formato. Lazarus de HBO Max es un buen ejemplo de esto último, aunque por supuesto las marcas de vídeo bajo demanda apuestan también por rescatar grandes joyas del género. El último caso de éxito corre a cargo de Amazon MGM Studios y Prime Video con una serie que encandilará a los fans de la mítica Ataque a los Titanes. Nos referimos a la adaptación del manga homónimo de Ikka Matsuki, Nippon Sangoku.

Bajo el sobrenombre de Las tres naciones del sol carmesí y dirigida por Kazuaki Terasawa, el libreto original de Nippon Sangoku ya era un fenómeno de las librerías en oriente cuando se publicó su primera tirada en 2021. No era un éxito de masas al nivel de algunos shonen como Naruto u One Piece, pero la crítica aplaudió su lectura adulta de los conflictos bélicos, priorizando la inteligencia de su protagonista, Aoteru Misumi, un genio estratega que tiene como objetivo la reunificación total de Japón tras la debacle del país, el cual ha sucumbido por la corrupción, las guerras y los desastres naturales. Rememorando así, el periodo histórico de la antigüedad en el que las islas niponas estaban dominadas por los Daimyos de la era del Sengoku.

‘Nippon Sangoku’: sinopsis y número de capítulos

La sinopsis oficial de Nippon Sangoku parte de un contexto en el que el Japón del futuro ha sido devastado por el colapso nuclear, fracturando el país en tres reinos enfrentados. Para cumplir el sueño de su esposa, el burócrata de bajo rango Aoteru Misumi debe escalar posiciones pasando pruebas brutales en las que este aparentemente anodino héroe deberá vencer sólo contando con sus habilidades estratégicas.

Sin fuerzas sobrenaturales y con evidentes diferencias en sus mundos, lo más probable es que los fans de Ataque a los titanes terminen enganchados a Nippon Sangoku. Ambos tienen un punto de misterio y peligro constante, junto a conspiraciones que asolan tanto el aislamiento de cada uno de los reinos, como los peligros existentes fuera de sus fronteras. Eso sí, en la historia kaiju de Isayama los combates físicos tienen una preferencia clave.

El primer arco de la serie contará con 12 episodios y abarcará el Arco del Examen de Reclutamiento (Arco de Toryumon). Prime Video está emitiendo cada domingo un capítulo, con un final programado para finales de junio. Por el momento el terminal únicamente ha compartido los dos primeros.

Un estilo de animación único

A diferencia del preciosismo y el nivel de detalle de otros anime, Nippon Sangoku entremezcla una iluminación realista con el diseño y estilo experimental de un relato crudo y adulto. Con abundancias de grises y líneas densas, a veces las secuencias viran al blanco y negro y en otras, simplemente abundan los desaturados. Siendo una serie con una fuerte carga dialéctica, el reto de los animadores fue el de entonar los matices, con movimientos de manos y ojos ligeros que ahonden en el suspense y en ese ejercicio de ajedrez mental que sustituye a las batallas comunes en el género.