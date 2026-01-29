Es la película más triste de la historia y está en Netflix: es imposible contener las lágrimas

Hay historias cuyo impacto dramático puede durar toda una vida. Dándose así en la cultura popular, toda una serie de catarsis narrativas de sobra conocidas en el ámbito comercial. Sí, posiblemente Jack cabía en la destrozada tabla de Titanic y por más que volvamos a verla una y otra vez, Mufasa seguirá siendo asesinado por Scar en El rey león. No obstante y fuera del circuito mainstream, existen otras piezas que elevan esa sensación de desasosiego y profunda melancolía en formatos de nicho. Por eso, nuestra recomendación de hoy no es otra que la cinta más triste que puedes encontrar en Netflix: la película anime, La tumba de las luciérnagas.

Estrenada en 1988, el filme nipón que adapta la novela homónima de Akiyuki Nosaka todavía resuena en la memoria de los cinéfilos. Porque aparte de la sensación triste y desoladora que deja su visionado, La tumba de las luciérnagas sigue siendo a día de hoy gracias a Netflix, uno de los animes referenciales del streaming. Ya que el proyecto antibélico y profundamente dramático del Studio Ghibli sólo se encuentra en dicho terminal y, por supuesto, en el mercado físico. La producción representa el mito fundacional que consolidó al estudio fundado en 1985 por los directores Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor, Toshio Suzuki. Pues fue la obra que elevó la maestría que nació, dos años antes, con el largometraje de Miyazaki, El castillo en el cielo.

Casi 40 años después, La tumba de las luciérnagas sigue siendo el segundo trabajo mejor valorado de la compañía. Únicamente por detrás de El viaje de Chihiro (Miyazaki, 2001) y compartiendo el aplauso crítico y popular de otras entregas del sello como La princesa Mononoke (Miyazaki, 1997). Pero ¿cuál es la sinopsis oficial de este desolador retrato de los horrores de la guerra?

La película más triste de Netflix es el mejor anime de todos los tiempos

La historia detrás de La tumba de las luciérnagas se centra en la figura de Seita, un adolescente y su hermana pequeña, Setsuko, los cuales quedan huérfanos tras un bombardeo estadounidense. Dando comienzo así a una epopeya de supervivencia y lucha desesperada por encontrar, refugio, comida y protección en medio de una sociedad devastada.

La presencia de este triste relato en el abanico de contenidos de Netflix representa, la viva prueba del compromiso del terminal con el formato del anime. De donde nació el acuerdo de 2020 entre la «gran N roja» y Ghibli para que la plataforma tuviese los derechos de streaming exclusivos de los títulos de la productora liderada por Miyazaki, menos en los territorios de Estados Unidos, Canadá y Japón. Por eso, los suscriptores españoles pueden disfrutar de la mayoría de los largometrajes de la compañía nipona. Desde Mi vecino Totoro (1988) a El viento se levanta (2013), pasando por Porco Rosso (1992) hasta Nausicaä del Valle del Viento (1984). Los amantes del Studio Ghibli encuentra en Netflix un auténtico paraíso en el que recrearse a través de sus entornos naturales y sus bellas composiciones repletas de magia, ecologismo y defensa de la paz.

Poética, trágica e inolvidable

Como en casi todos los trabajos de la productora, La tumba de las luciérnagas se recrea en mensajes poderosos cargados de emoción, sin caer en ese fetichismo casi pornográfico que algunas obras hacen del sufrimiento.

Así que ya puedes tener a mano los pañuelos; recordarás perfectamente el día en el que la viste por primera vez.