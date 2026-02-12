España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor tasa de paro y uno de los dos únicos que tienen una tasa superior al 10%, según los últimos datos publicados por la entidad, correspondientes al mes de diciembre. De hecho, el mercado laboral español duplica el porcentaje medio de desempleo de las naciones más desarrolladas.

En concreto, la tasa de paro de la OCDE fue en diciembre del 5%, manteniéndose estable desde el mes de agosto, a excepción de octubre, mes en el que no se calculó el dato ante la falta de lecturas de Estados Unidos por su cierre del Gobierno y de Suiza y Nueva Zelanda.

No obstante, esta organización encadena ya 43 meses consecutivos con una tasa de desempleo del 5% o inferior. De hecho, el paro siguió en diciembre sin cambios en 22 países de la OCDE para los que había registros, disminuyó en siete y aumentó en tres.

El paro en España

Dos países de este grupo registraron en el último mes del año una tasa igual o inferior al 3%, mientras que sólo Finlandia (10,3%) y España (10%) se anotaron un número de dos dígitos, tres y una décima menos que en noviembre, respectivamente. Por tanto, los datos muestran que esta debilidad de la economía española sigue persistiendo.

Junto a Finlandia y España, en lo más alto de la clasificación de países con mayores tasas de paro se situaron Suecia (8,8%), Colombia (8,5%) y Francia y Turquía (7,7%). Por contra, los niveles más bajos se dieron en Japón y México (2,6%), República Checa e Israel (3,1%) y en Polonia (3,2%).

El número de desempleados en la OCDE bajó en diciembre en 157.000 personas para sumar un total de 35,204 millones de parados, de los que 10,792 millones residían en la eurozona.

Entre los menores de 25 años, la tasa de paro de la OCDE retrocedió tres décimas en diciembre al 11,2%, mientras que el desempleo de los mayores de 25 años permaneció invariable en el 4,2%.

Por otro lado, se ha consolidado la tendencia ascendente del paro juvenil en los Estados nórdicos hasta el punto de que algunos han desplazado momentáneamente a España del liderato que venía manteniendo.

En esta ocasión, Suecia (23,6%), España (23,4%) y Finlandia (21,8%) encabezaron los primeros puestos. De su lado, los menores niveles de desempleo en esta franja etaria se observaron en Japón (2,4%), Israel (4,2%) y México (5,7%).