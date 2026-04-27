Ansu Fati no quiere volver ni loco al Barça: «Nos queremos quedar en Mónaco»

Ansu Fati parece haber encontrado finalmente su sitio lejos del Barça, en Mónaco, donde poco a poco está recuperando su mejor versión, ajeno ya a grandes contratiempos en forma de lesiones. El delantero, con contrato en el conjunto blaugrana hasta 2028, quiere seguir en el monegasco. Así lo ha afirmado el padre del futbolista, que reconoce que su hijo es feliz en la Ligue 1 y que esperan que pueda seguir su carrera allí.

Ampliación de contrato para diferir sus emolumentos fue el acuerdo que alcanzó Ansu Fati con el Barcelona el pasado verano para salir cedido rumbo al Mónaco. Una nueva oportunidad para el delantero, tras otro año en blanco con escasas oportunidades, volvía a salir del club en un préstamo, esperando que fuera mejor que en la Premier League con el Brighton.

Es, a pocos partidos del cierre de temporada para el Mónaco, con solamente tres jornadas por disputar y jugándose la posibilidad de jugar el próximo año en Europa, cuando el jugador, a través de su padre, deja claros cuáles son sus deseos y cómo se encuentra en el país vecino.

«Todavía no sabemos qué va a pasar con su futuro, porque tiene contrato hasta 2028, eso es seguro. No lo sabemos, pero queremos que se quede en el Mónaco porque es feliz allí», ha explicado Bori Fati, padre de Ansu, dejando claro que el futuro del delantero es aún incierto, pero que sus pretensiones pasan por continuar en el Mónaco, pese a su contrato vigente con el Barcelona.

Cabe recordar que Ansu Fati, tras su renovación hasta 2028 con el Barcelona, incluyó en su cesión al Mónaco una opción de compra. Los monegascos tienen la posibilidad de hacerse con el delantero por 11 millones de euros, una cifra muy lejana al valor que llegó a tener el joven (80 millones), aunque similar a su actual valor de mercado en Transfermarkt, tasado en 15.

Pero el gran problema con Ansu Fati es su importantísimo contrato. Hay que recordar que el Barcelona renovó al futbolista tras explotar, pensando que tenía al futuro Leo Messi entre sus manos, tras un desembarco en el primer equipo abrumador, con gran facilidad para el gol. El club le blindó y le colocó un salario astronómico, momento en el que llegaron las lesiones, una tras otra.

Pese a la ampliación y el sueldo diferido, Ansu sigue teniendo un alto salario. Esta temporada cedido en el Mónaco éste ha sido costeado entre ambos clubes, cada uno una porción distinta, pero para continuar en el club monegasco debería rebajar ostensiblemente sus pretensiones para amoldarse a los escalones del club del Principado.

Según Bori Fati, en declaraciones para winwin, Ansu Fati aún no ha conversado con el Barça ni el entrenador alemán: «Depende de Flick pero todavía no han hablado». Pese a esto, no parece que el extremo encaje aún en los planes del alemán, aunque el club esté en búsqueda de un extremo para su misma posición tras la prueba de Marcus Rashford, que finalmente parece no haber encajado.

La decisión final con Ansu Fati parece tener que esperar, de momento, aunque el Barcelona ya sabe que los deseos del futbolista pasan por quedarse en Mónaco de forma permanente, donde se siente valorado y ha disputado esta temporada 27 partidos, en los que ha firmado 10 goles.