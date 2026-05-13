Ancelotti aprueba la vuelta de Mourinho al Real Madrid: «La vieja generación debe reconstruirse»

La vuelta de José Mourinho es un fichaje que Carlo Ancelotti aprobaría si estuviera en el Real Madrid. En medio de los fuertes rumores que sitúan al portugués de vuelta en el club blanco, el seleccionador de Brasil analizó lo beneficioso que sería el regreso de ‘The Special One’ y la importancia de cambiar el proyecto desde lo más abajo con Mourinho a la cabeza.

Casi un año después de que Ancelotti abandonase el Real Madrid, el hecho de estar a las puertas de estar en su primer Mundial no le ha impedido seguir de cerca lo que ha ocurrido esta temporada en Chamartín. Su sucesor, Xabi Alonso, se marchó a mitad de temporada y Álvaro Arbeloa no continuará. Un problema en el banquillo que, bajo su opinión, la solución tiene nombre y apellido. «Si vuelve al Real Madrid, me alegraré mucho por él. Puede hacer un trabajo fantástico, como siempre ha hecho en todos los clubes en los que ha estado», expresó el italiano sobre el técnico luso, «un gran amigo».

Ancelotti, antes de valorar el posible regreso de Mourinho al equipo que dirigió entre 2010 y 2013, reconoció que «no ha sido una buena temporada» para el equipo merengue, la segunda sin ningún gran título. Y señaló cómo gestionó los egos en ese vestuario. «Como siempre, intenté establecer una relación con la persona, porque lo que eres es una persona, una persona que juega al fútbol. Eso lo tengo muy claro», explicó.

Mourinho y la necesidad de volver a tener líderes en el Real Madrid

Ancelotti también valoró que el fichaje de José Mourinho no sería suficiente para resucitar al Real Madrid, sino que también hacen falta líderes como los que él tuvo en sus dos etapas: «El Real Madrid ha perdido a jugadores realmente importantes: Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho. El ambiente en la plantilla es importante, y viene de estos jugadores, que tienen más carácter, más personalidad y más liderazgo. El Real Madrid necesita tiempo para reconstruir este ambiente en la plantilla, que les dio mucho éxito. No es solo un problema de calidad técnica. Para tener éxito, también hay que encontrar un buen equilibrio», agregó.

No obstante, Ancelotti defendió que el Real Madrid «es el club que entiende mejor que ningún otro este tipo de problema» de jerarquía, y negó que los jugadores ejerzan resistencia a ciertos entrenadores. «Porque eso (da a entender) que los jugadores del Real Madrid hacen lo que quieren no es cierto. Es una auténtica tontería», señaló.

«¡No es cierto! Los jugadores, cuando yo estaba allí, tenía una idea e intentaba discutirla con ellos, y veía si estaban de acuerdo o no. Incluso lo hicimos en la final de Champions. Cuando tengo una idea, el jugador tiene que formar parte de ella. No quiero imponer una estrategia», agregó.

Ahí entra la gestión de vestuario: «Hablar con los jugadores sobre la estrategia fue realmente importante en mi carrera, porque recibía muchas ideas de los propios jugadores. Andrea Pirlo, por ejemplo, cuando lo puse como centrocampista defensivo (en el AC Milan), fue una idea de Pirlo. Me dijo: ‘entrenador, pruébeme como mediocentro defensivo, Soy capaz de hacerlo’», reveló.

Ancelotti insistió: «Hablar con los jugadores no es una debilidad. Es simplemente una acción muy importante, porque tengo que transmitir mi idea del fútbol a los jugadores. No quiero soldados en el campo. Quiero jugadores que estén convencidos de lo que tienen que hacer en el campo», concluyó.