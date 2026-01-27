Mastantuono explica su fichaje por el Real Madrid: «Fue una decisión dolorosa..»

Franco Mastantuono atraviesa su momento más dulce en el Real Madrid. El futbolista argentino ha regresado al once con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo merengue, respondiendo a la confianza del nuevo técnico con un buen rendimiento. Superado el ecuador de su primera temporada como madridista, Mastantuono ha hecho balance de sus primeros meses en Madrid. Un lugar al que llegó el verano, a pocos días de cumplir 18 años, y que supuso su despedida de River Plate, su hogar desde los 13 años. «Fue una decisión dolorosa. Nunca dudé del Real Madrid, pero a veces uno no quiere dejar su casa», ha explicado el atacante sobre su fichaje.

La figura de Xabi Alonso fue importante para Mastantuono en sus primeros meses en el conjunto blanco. En su segundo partido ya fue titular, y se convirtió en un fijo en las alineaciones hasta el derbi en el Metropolitano. Una pubalgia frenó su progresión, y el técnico donostiarra comenzó a perder la confianza en el que había sido uno de sus baluartes de su gran inicio de temporada. El argentino ha recuperado los galones con el cambio en el banquillo. «Álvaro (Arbeloa) y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza, eso creo que es fundamental para un jugador», ha opinado Mastantuono sobre la llegada del nuevo técnico.

Una palabra, confianza, que el ex de River Plate apunta como una de las claves de su resurgir en el equipo: «Me metieron mucha confianza, me la demostraron y eso es lindo para mí. Estoy jugando más suelto por eso. Estoy totalmente agradecido a este cuerpo técnico por eso». Mastantuono también se ha acordado del papel de Xabi Alonso. «También a Xabi y a su cuerpo técnico, ellos confiaron en mí para que yo esté acá», ha confesado. El argentino apunta al impulso que ha supuesto para el Real Madrid la llegada de Arbeloa: «Álvaro es un gran entrenador, que nos está ayudando mucho. Creo que así vamos a llegar a los objetivos que tenemos en mente».

Mastantuono ha analizado su actualidad en el Real Madrid y otros temas en una entrevista con DSport. El internacional con la Albiceleste ha explicado la disyuntiva a la que se enfrentó cuando el conjunto blanco llamó a su puerta. «Fue una situación muy difícil. Por un lado está el amor de la infancia, haberme criado en un club como River, que le ha dado de comer a mi familia. Por otro, estaba la oportunidad de mi vida: venir al Real Madrid. Fue una decisión dolorosa. Nunca dudé del Real Madrid, pero a veces uno no quiere dejar su casa”, ha razonado. Sin embargo, no se arrepiente de la decisión tomada: “Fue duro, pero estoy muy feliz de estar aquí. Sabía que este era mi sueño y el de tantísimos futbolistas, y me dejé guiar por eso». De cara a una futura retirada, reconoce que sueña con hacerlo en River Plate.

Mastantuono, el Bernabéu y Vinicius

El atacante del conjunto merengue también ha tratado otros temas, como su primer gol en el Santiago Bernabéu y su relación con Vinicius Junior. Mastantuono ya se estrenó como goleador merengue ante el Levante, a domicilio, y aguardaba su primer tanto frente al público madridista. «Lo estaba esperando. Marcar un gol en el Madrid, en el Bernabéu, es adrenalina pura. Es es algo único. Es difícil de explicar», ha detallado el argentino tras lograrlo ante el Mónaco en la última jornada de Champions.

El duelo ante el conjunto monegasco también sirvió de reivindicación para un Vinicius Junior que se reconcilió con el público del Bernabéu tras la pitada ante el Levante. «Tiene una felicidad que contagia, por eso es importante para nosotros y para la confianza del equipo que esté bien. Sabemos todo lo que aporta al vestuario y al juego, y sobre todo como persona. Lo queremos ver bien», ha zanjado Mastantuono.