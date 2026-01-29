Fede Valverde no se anda con rodeos: «Los culpables somos los jugadores»

Fede Valverde fue uno de los que dio la cara después de la terrorífica imagen del Real Madrid en Lisboa. Los de Álvaro Arbeloa quedaron fuera del top-8 en Champions después de ser goleados por el Benfica de José Mourinho y eso hizo que la plantilla volviese a quedar señalada por su actitud durante todo el partido.

Con todo a favor para clasificarse directamente a los octavos de final, el conjunto madridista se encontró en un escenario que le pasó por encima. Los errores en momentos clave pasaron factura, pero uno de los que demostró más compromiso fue Valverde, que actuó de capitán para hacer autocrítica después de encajar cuatro goles en Da Luz: «Es un gran equipo, tiene grandes jugadores y sabíamos que iba a ser un partido complicado. No venían en una racha muy buena y por eso también creíamos que iba a ser un partido importante para ellos como para nosotros», valoró.

Un partido en el que el doblete de Kylian Mbappé murió en vano por una falta de intensidad que obliga al Real Madrid a tener que jugar dos partidos extra: «Jugamos bien hasta el primer gol nuestro. Después nos relajamos. Ellos hicieron muy bien su juego, defendieron muy bien y a la hora de atacar nos generaron mucho peligro y eso nos perjudicó», se sinceró.

Después de caer en Copa ante el Albacete, el equipo de Arbeloa vuelve a tambalearse en una prueba que parecía sencilla. Los errores se pagaron caro y eso hace que, además de tener que jugar contra Benfica o Bodo/Glimt a doble partido y a al espera del sorteo de este viernes, deja unos ánimos muy decaídos. Aun así, Fede Valverde pidió confianza a la afición del Real Madrid: «Hay que ser autocríticos, responsables de lo que hicimos en el campo. No hay que echarle la culpa a nadie. Al final, somos los jugadores los que tenemos que jugar, dar la cara dentro del campo y hoy no hicimos lo que teníamos que hacer y hay que seguir mejorando», zanjó.