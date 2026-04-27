Enzo Fernández se deja querer: el futbolista pasea por las calles de Madrid y acude al Mutua

Enzo Fernández tiene muchas ganas de fijar su residencia en Madrid como ha repetido en continuas entrevistas. Ese interés por salir del Chelsea hizo que su propio club le sancionase por descarado y ahora el centrocampista argentino vuelve a hacer un guiño al Real Madrid paseando por la capital de España y asistiendo al Mutua Madrid Open donde quizá se encuentre con algunos de sus futuros compañeros.

El argentino fue visto en el entorno de la Puerta de Alcalá junto con su pareja y sus compañeros Marc Cucurella y Joao Pedro en una visita que no parece casual. Enzo Fernández no ha ocultado su interés en recalar en la capital de España con múltiples declaraciones que no tienen nada de sutil.

«Me gustaría experimentar, no sé, vivir allí. Madrid me gusta mucho, me recuerda bastante a Buenos Aires», dijo el centrocampista en un encuentro con youtubers.

Enzo Fernández dijo que quiere volver y le gustaría volver a River en un futuro pero estando bien. Y cuando le preguntaron qué lugar le gusta para vivir dijo que le gusta Madrid Lo que sería verlo a Enzo en el mediocampo del Real Madrid, me vuelvo loco si se da pic.twitter.com/IksxmptUAs — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) March 29, 2026

El futbolista, valorado en 90 millones de euros, se amolda a la perfección al perfil de organizador que lleva buscando el Real Madrid desde la retirada de Toni Kroos. El argentino es titular indiscutible tanto en el Chelsea como en la selección argentina, a la que lideró en el triunfo en el Mundial de Qatar.

A sus 25 años, Enzo Fernández ha sentido que tiene que dar un giro en su carrera y el Real Madrid emerge como una opción más que sólida ante la necesidad de traer un futbolista de su perfil. Quizá el problema para el argentino reside en el elevado traspaso que tres años atrás pagó el Chelsea por su traspaso y que fueron 120 millones.

En el club blanco creen que Enzo Fernández tiene un enorme potencial, pero que ese precio es excesivo visto que el Real Madrid nunca pagó tanto por un futbolista en la medular, ni siquiera Jude Bellingham. Veremos a dónde termina todo, pero ver al argentino pasear por Madrid con una sonrisa de oreja a oreja pone en un compromiso a un Chelsea que tiene una larga historia de negociaciones con los blancos. Courtois o Hazard son claros ejemplos de ello.