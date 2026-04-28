Enzo Fernández acude al Mutua Madrid Open para ver a Jódar y se sienta junto a Jude Bellingham

Enzo Fernández se ha dejado ver este martes en el Mutua Madrid Open viendo el partido entre Rafa Jódar y Kopriva en la Manolo Santana de la Caja Mágica junto a Jude Bellingham. El jugador del Chelsea está en la capital de España desde el pasado lunes junto a sus compañeros de equipo Marc Cucurella y Joao Pedro. El jugador del Real Madrid estaba también acompañado por su madre y su hermano Jobe.

Enzo Fernández sigue dando pie a los rumores que le unen al Real Madrid. El mediocentro argentino ya dijo hace unas semanas que deseaba vivir en la capital de España y por esas palabras fue sancionado por el Chelsea. Ahora, aprovechando unos días libres, pasa unos días en Madrid junto a Cucurella y Joao Pedro.

El futbolista del Chelsea ha acudido este martes al Mutua Madrid Open para presenciar el duelo de octavos de final donde Rafa Jódar ha vencido en dos sets a Kopriva. Han acudido los tres jugadores del equipo inglés y se han sentado junto a la familia Bellingham: Jude, su hermano Jobe y su madre. También estaba al lado Sergio Llull y su mujer.

Enzo Fernández, Marc Cucurella y João Pedro en el Mutua Madrid Open, junto a Jude Bellingham. El Real Madrid busca centrocampista. pic.twitter.com/9lDr2KMqCk — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 28, 2026

Enzo Fernández demuestra así su pasión por el tenis y su amor por una ciudad como Madrid. En ningún momento se ha escondido y se ha dejado ver en todo momento. Tanto paseando por sus calles como en la Caja Mágica disfrutando del mejor tenis. Jude Bellingham ya es un habitual animando a Rafa Jódar. Se han hecho buenos amigos y el tenista español ya celebra sus victorias con su celebración en los goles abriendo los brazos.