Cucurella y su futuro: «España es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver»

Marc Cucurella fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del amistoso que enfrentará a España y Egipto en el RCDE Stadium. El combinado nacional afronta el que será el último amistoso previo a conocer la convocatoria para el Mundial. Este encuentro será especial para el internacional, ya que se jugará en Barcelona, su tierra.

El lateral izquierdo comenzó analizando cómo afronta el encuentro: «Es un partido muy importante, el último test antes de la convocatoria de Luis y todos vamos a dar nuestra mejor versión y ponérselo difícil a Luis».

Sobre la intensidad en los amistosos, fue claro: «Es difícil, no es lo mismo jugarse un título o un amistoso, pero tienes que mostrar un nivel, no sabes si será tu último partido con la selección».

También recordó aquel amistoso contra Brasil que cambió su devenir con España: «Sin ninguna duda, me llegó la oportunidad y creo que la supe aprovechar. El fútbol es estar preparado, intenté dar lo mejor de mí y salió bien. Luego, pude jugar la Eurocopa y ganarla».

El catalán habló del recuerdo contra Egipto en los Juegos: «Fue muy duro. De África son de las mejores selecciones. Vamos a tener la posesión y ellos esperarán las contras, pero no va a ser fácil.

«Es una persona muy importante, muy respetada, no suele hablar mucho, pero cuando habla, todos le escuchan, Cuando me preguntan qué jugador me gusta, suelo decir Mikel. Cuando juegas con él te das cuenta de lo que aporta al equipo», aseguró a la hora de ser preguntado sobre Oyarzabal.

A la hora de analizar su regreso a Barcelona con España, mostró su alegría: «Muy contento, es una oportunidad de venir aquí, mucha familia me va poder venir a ver, ya me han pedido entradas». También habló de Luis de la Fuente: «Lo veo muy tranquilo, igual que siempre, con la misma naturalidad y las mismas ganas de seguir trabajando. Internamente tendrá sus dudas; siempre elige un buen equipo».

Cucurella habló de su futuro y de regresar al fútbol español: «España es mi país, donde me he criado, y siempre piensas en volver, pero estoy muy contento ahí y lo dejaría a años vista. Si viene el Barcelona me lo tendría que plantear, pero no estoy pensando en eso».