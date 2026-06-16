Oficial: el Real Madrid renueva a Rüdiger hasta 2027

El Real Madrid ha anunciado este martes de manera oficial que Antonio Rüdiger ha renovado con el club blanco por una temporada más. El central alemán, que está disputando con su selección el Mundial 2026, queda vinculado a la entidad madridista hasta el 30 de junio de 2027.

«El Real Madrid C. F. y Antonio Rüdiger han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027», publicó el club blanco en un comunicado oficial acompañado de un vídeo con los mejores momentos del alemán como madridista.

El propio defensor alemán, tras el debut de Alemania en el Mundial con una tremenda goleada ante Curazao, atendió a los medios de comunicación y deslizó la oficialidad de su renovación con un mensaje claro: «Yo tengo muchas ganas. Un entrenador como Mourinho para mí es un sueño… quiero trabajar con él y estoy listo».

A sus 33 años, Antonio Rüdiger disputará su quinta temporada como jugador del Real Madrid. En las cuatro campañas anteriores, el central alemán ha ganado con los blancos una Champions League (2024), una Liga (2024), dos Supercopas de Europa (2023 y 2025), una Copa Intercontinental (2025), un Mundialito de Clubes (2023), una Copa del Rey (2023) y una Supercopa de España (2024).

Por lo tanto, Rüdiger seguirá jugando como madridista por una temporada más, hasta sus 34 años. El Real Madrid, de esta manera, sigue perfilando la defensa del curso que viene con José Mourinho a la cabeza. El alemán será uno de los líderes de esta zaga que la próxima temporada contará con varias caras nuevas como Cucurella, Konaté o Dumfries.