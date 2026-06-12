El plante de Bernardo Silva al Atlético: aceptó fichar, pero no firmó el acuerdo

Avanzaron los días y Bernardo Silva, donde dijo digo, dijo Diego. Le esperaban en el Metropolitano y le recibirán en el Bernabéu. Había aceptado fichar por el Atlético y lo hará por el Real Madrid. Un cambio de acera exprés provocado por el regreso de Mourinho al banquillo blanco, quien insistió en acometer tu fichaje. El fichaje se hará oficial en los próximos días, de hecho, la idea del jugador era tener su futuro resuelto antes del Mundial.

Lo que parecía rojiblanco, se tiñe de blanco al completo. La opción de Bernardo Silva copaba -ya hay que referirse en pretérito- el trabajo de Mateu Alemany, que está ante su primer mercado de fichajes verniego con el Atlético, y significaba una opción inmejorable para elevar el nivel de la plantilla rojiblanca. También a dotar de jerarquía, más todavía tras la salida de Griezmann.

Ese fue el punto de seducción más fuerte para Bernardo Silva, que sería piedra angular del Atlético, equipo que adelantó al Barcelona en la carrera. La irrupción del conjunto catalán fue lo que impidió que el jugador cerrara el acuerdo en clave rojiblanca hace semanas. El Atlético lo tenía apalabrado, tanto es así que contaba con el sí del jugador hace unos días. Se activó entonces el protocolo habitual para un fichaje.

Enviaron la documentación para que el jugador la devolviera firmada, vía representante, y ultimar así los prolegómenos a su llegada. Avanzaron los días y la réplica no llegó. Creció la incertidumbre en el Atlético, que entendía la llegada de Mourinho —compatriota y admirador del futbolista— como uno de los mayores obstáculos. Dicho y hecho.

Lo primero que hizo el técnico al llegar al Real Madrid fue insistir en acometer el fichaje de Bernardo Silva y la prioridad del futbolista pasó a ser el Real Madrid. Así lo comunicó Jorge Mendes, agente tanto de Mourinho como de Bernardo Silva, al Atlético de Madrid. El cambio de acera perturba la hoja de ruta rojiblanco en el mercado de fichajes, que debe buscar otro jugador para suplir las prestaciones que ofrecía el luso.