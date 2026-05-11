Iglesias Villanueva es reincidente: de la entrada criminal a Mbappé al codazo en la cara a Bellingham

Javier Iglesias Villanueva sumó en el Clásico un nuevo error de gravedad en su ya amplio historial negro al frente del VAR. El árbitro se negó a llamar al monitor a Hernández Hernández en una acción que podía haber dado un vuelco al partido, puesto que era un penalti claro a favor del Real Madrid cuando el Barcelona ya ganaba por 2-0. Lo peor de todo es que el colegiado suma numerosos errores claros y graves al frente del videoarbitraje y que, en el caso del conjunto blanco, es reincidente en acciones en las que, como en el codazo que recibió Bellingham en la cara, su intervención era más que clara.

El Real Madrid reclamó, con razón, un penalti sobre el inglés después de recibir un golpe de Eric García en la cara. El defensa del Barcelona le golpea con el codo en la cara, provocándole un corte justo encima del labio. Una acción que Hernández Hernández no vio, pero que desde el VAR sí que pudieron comprobarla. A pesar de que la infracción es clara y que el madridista tuvo que ser atendido por las asistencias médicas, Iglesias Villanueva pasó de llamarle.

Corría el minuto 53 de partido cuando en una jugada en el área, Bellingham caía y quedaba tendido en el césped. Era en una disputa con Eric García en la que, a priori, no se apreciaba nada. Sin embargo, la repetición desvelaba el motivo por el que cayó y tuvo que ser atendido. El inglés decía que le habían dado un codazo y, efectivamente, el defensa culé le propinó un codazo en la cara en medio de la disputa. Sacó el codo e impactó con él a la altura de la boca.

Bellingham abandonaba el terreno de juego para ser atendido por un corte a la altura del labio. Se esperaba que el VAR entrase en acción para ver qué había pasado. Pero nada más lejos de la realidad. Iglesias Villanueva, en un recurrente apagón desde Las Rozas, no mandaba a revisar la jugada a Hernández Hernández.

El árbitro de VAR no hizo acto de presencia en una acción en la que era más que evidente que debía aparecer. Algo que no es nuevo al tratarse de Iglesias Villanueva. No es la primera vez que el árbitro desactiva la comunicación con el colegiado de campo en partidos del Real Madrid. De hecho, hace unas jornadas, en la derrota madridista en Mallorca, no avisó en los primeros minutos del duelo de una mano clara en el área de los bermellones ante un centro.

Iglesias Villanueva es reincidente con el Real Madrid

Aunque, a pesar del escándalo que supuso esta acción, no es lo peor que ha hecho desde el VAR Iglesias Villanueva. Para el recuerdo, aquel Espanyol–Real Madrid de la pasada temporada, en la que los madridistas perdieron 1-0 con un gol de Carlos Romero. El lateral perico marcó el gol de la victoria teniendo que haber sido expulsado antes. Una entrada criminal sobre Mbappé le llevó a ver la amarilla, a pesar de que era una expulsión clara, al entrarle con la plancha por detrás sin opción de jugar el balón.

Pero desde el VAR, el colegiado decidió que era suficiente con la cartulina amarilla. Algo que le llevó a ser sancionado por un CTA que no era precisamente madridista, con Medina Cantalejo a la cabeza en aquel entonces. Iglesias Villanueva fue a la nevera durante una jornada, junto con Muñiz Ruiz, que fue quien pitó ese partido. Habrá que ver si este martes el árbitro de VAR recibe también la reprimenda del Comité en su programa semanal y si es sancionado como ya pasó el pasado año.