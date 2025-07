El archivo de Bolaños es muy buena noticia

El Tribunal Supremo ha archivado la exposición motivada con la que el juez Peinado pretendía imputar al Ministro Bolaños por falso testimonio y prevaricación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Y es una extraordinaria noticia que así haya sido.

La presunta organización criminal de presuntos corruptos y puteros que dirige nuestra amada patria lleva meses acusando a la judicatura de lawfare. El criterio es muy sencillo: si alguna resolución judicial les perjudica, el sistema está corrompido por fachas con toga. Si les beneficia, el poder más sagrado e independiente de todos cuantos hay valida el gobierno proxeneta y progresista. Como el razonamiento es sencillo, nos ahorramos ahondar en él.

La declaración de Félix Bolaños ante el instructor que lleva la causa de la tetraimputada heredera de la Sauna Adán fue, por emplear un eufemismo, una aberración vomitiva por la que cualquiera que la vea tiene que rogar indulgencia plenaria para que Dios le perdone por la sarta de blasfemias que cruzan su mente al escuchar las soflamas del personaje. El Ministro fue arrogante, chulo, mal educado y despreciable. Sin ambages. La mala educación, sin embargo, no es constitutiva de delito per se.

El juez Peinado debe detestar a Bolaños al menos tanto como nosotros, y además lo hace con razón. Es evidente que su declaración estaba preparada con el único fin de exculpar a la presidencia del gobierno en primer lugar, y a la propia Begoña Gómez de forma subsidiaria, de la contratación de una asesora que hemos pagado todos los españoles con el único fin de que la señora del Puto Amo tenga a una secretaria que le lleve los patrocinios de su mal llamada cátedra. En otras palabras: que usted y yo le pagamos los medios para que se lucre. Corrupción de la buena e, incluso, de la mala.

Pero una cosa es que el tipo fuera un impresentable y otra muy distinta es que su poca vergüenza sea elemento suficiente para imputarle, al menos en esta fase del proceso. Porque su condición como investigado no requiere que haya una simple sospecha sobre la que se le pueda preguntar, si no que existan suficientes indicios de delito como para que se justifique que el Supremo asuma la causa completa y se despoje al susodicho del aforamiento.

En líneas generales, la argumentación del Tribunal es muy sencilla: que Félix Bolaños fuera Secretario General de la Presidencia no significa, per se, que supiera que la asesora de Begoña Gómez se dedicaba a hacer rica con fondos públicos a la mujer del hombre profundamente enamorado. ¿Quiere decir esto que el Supremo cree que no hay delito en la contratación de esta señora? En absoluto, lo que argumenta es que Peinado para elevar una exposición razonada necesita aportar indicios de que el Ministro conocía la información, y su mero puesto per se no es suficiente para deducirlo.

Decía antes que el archivo de la causa contra Bolaños es una buena noticia, y ahora le voy a explicar por qué. Que los tribunales sean capaces de discernir la diferencia entre las meras elucubraciones y las causas fundamentadas es esencial para desmontar el relato de lawfare. Que el Supremo, a través de un juez conservador, archive una exposición razonada contra un Ministro socialista porque la considera errónea sólo puede significar que cuando el mismo tribunal mantiene abierta la causa de Cerdán es porque la justicia funciona. Que el TSJ de Extremadura y la Audiencia Provincial de Madrid hayan ratificado las investigaciones contra el hermanísimo y contra Begoña Gómez, aún rechazando parte de la instrucción en este último caso, sólo puede significar que ambos procedimientos tienen fundamento y recorrido procesal.

Que el Gobierno lleve meses hablando de la corrupción de la judicatura contra ellos es sólo una muestra más de su decadencia política y moral, pero por mucho que rebuznen con soflamas el sistema garantista de nuestro Estado de Derecho permite asegurar que hoy, especialmente tras el archivo de la causa contra Bolaños, la Justicia está cercando al PSOE porque están a punto de dejar de ser unos presuntos puteros y corruptos para ser oficialmente puteros y corruptos.

Paciencia, que ya queda menos.