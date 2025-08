La megabandera de Rull

El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha decidido celebrar la próxima Diada por todo lo grande. Quiere una megabandera delante de la cámara autonómica.

El mástil en cuestión, que fue instalado ya a finales de julio mediante una grúa gigante, mide 25 metros de altura. La superficie de la enseña será de 54 metros cuadrados. El costo de la operación es 93.000 euros.

Rull sigue así los pasos de Xavier Trias. El entonces alcalde de Barcelona ordenó poner otra en El Born en el 2012. El antiguo mercado central de Barcelona fue rehabilitado como centro de memoria de la Guerra de 1714.

Tenía que servir para darse ánimos en el tricentenario de la derrota. Era los comienzos del proceso. En este caso, el mástil era de 17,14 metros -notarán la coincidencia en las cifras- y la iniciativa se saldó con solo 74.000.

El digital El Nacional, que dirige el ex director de La Vanguardia José Antich, afirmó que la decisión de Rull era para «desespañolizar» el Parlament.

Pero para ello tenía bastante con sacar la bandera española que ondea encima de todo del edificio, al lado de la catalana. Y la que preside los plenos de la cámara, también junto a la senyera.

Lo que pasa es que eso es delito. Y Rull -que exhibe con orgullo en su perfil de X que estuvo en prisión «tres años, cuatro meses y un día»- no quiere repetir la experiencia. Además, a sus 56 años debe ir pensando ya en la jubilación.

Con 143.000 euros anuales de sueldo -supera incluso el del presidente de la Generalitat- no es cosa de arriesgarse a estas alturas. No en balde empezó de diputado a finales de los 90. Prácticamente, no ha hecho otra cosa.

Pero todo ello confirma mi teoría de que el procés tiene causas más psicológicas que políticas. A fin de cuentas, la historia la hacen los hombres. Y las mujeres, no vayan a enfadarse las feministas.

Yo nunca me creí la versión oficial de que era por la sentencia del Estatut del 2005 porque fue aprobado con un 51% de abstención. Y, evidentemente, la inmensa mayoría de la gente no había leído ni el articulado ni la sentencia.

Todo fue un ataque de cuernos de la burguesía catalana -o de una parte al menos- que no se sentía querida. Un poco como la opa frustrada, de momento, del BBVA al Sabadell. Han tenido que recurrir al apoyo del Gobierno. Bruselas no ha tragado.

Artur Mas, designado hereu por Pujol para preservar el patrimonio familiar, también tuvo necesidad de matar al padre. Es algo inevitable en política.

Sin embargo, no conozco ninguna de las sucesiones de la Transición que hayan salido bien. Empezando por la de Fraga y Jorge Verstrynge. Este último ha acabado en Podemos. Yo creo que del trauma.

Aunque, en el caso que nos ocupa, podríamos hablar incluso de causas psiquiátricas más que meramente psicológicas. Pese a que, de esto, sabe mucho más el doctor Freud.

Pero, en efecto, hay algo de fálico en el proceso. De ir sacando todo el día pecho, de a ver quién la tiene más larga. Perdón, no mal piensen, más largo. Porque me refería al mástil.

También hay una doble vara de medir. Otro mecanismo habitual. Basta recordar cómo se pusieron cuando, durante el Gobierno del PP, se instaló la bandera gigante de la Plaza Colón.

Ya lo dijo en su día Miguel de Unamuno (1864-1936): a los catalanes «nos pierde la estética». En realidad, dijo levantinos pero seguro que lo decía por nosotros.

No hay otra urgencia, en la política catalana, que instalar una superbandera de 93.000 euros delante del Parlament. Una cámara legislativa que, por otra parte, ha aprobado solo ocho leyes en este período de sesiones.

Aunque eso no es solo culpa de Rull sino sobre todo de Illa, que es incapaz -como Sánchez- de presentar unos Presupuestos.

Para que se hagan una idea de cómo avanza la legislatura catalana basta recordar la única ley aprobada en el último pleno. Una sobre el cambio de adscripción comarcal del municipio de Aiguafreda.

Una localidad de dos mil y pico habitantes que pasará de la comarca del Vallès Oriental a la de Osona. Ya lo decía Unamuno: nos pierde la estética.