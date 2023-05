Xavier Trias i Vidal de Llobatera, candidato de Junts per Catalunya (JxCAT), tiene muchas papeletas para repetir como alcalde de Barcelona. Según las encuestas, su partido será el más votado y podrá desalojar a Ada Colau del sillón consistorial de la Ciudad Condal, aunque antes deberá llegar a un acuerdo que aún no está claro. Pero la victoria no le borrará el estigma de corrupto que pesa sobre su persona por mucho que el separatismo que le apoyo quiera obviarlo.

Trias ha intentado en esta campaña electoral que medios como OKDIARIO no puedan utilizar el adjetivo de corrupto ligado a su nombre. Pero no lo ha conseguido: la Junta Electoral ha desestimado su denuncia. Y es que hay que recordar que el ex alcalde admitió que ocultaba dinero en el paraíso fiscal suizo, tal como habían adelantado Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro en exclusiva en el diario El Mundo en 2014. Un caso que también llevó a los tribunales con el mismo resultado: los jueces dieron la razón a los periodistas.

En 2018 un juez dio la razón a los periodistas sobre la cuenta millonaria en un banco de Ginebra de Trias al dictaminar que dicha información «era de interés público, no se trataba de un simple rumor o insinuación y provenía de una fuente seria y fiable». Además, fue contrastada con «datos objetivos».

Posteriormente, en noviembre de 2017, La Sexta descubrió que Trias ocultaba dinero en un paraíso fiscal: Islas Vírgenes. El caso se conoció como los Papeles del Paraíso. La información desvelaba que Trias era beneficiario de una offshore en las Islas Vírgenes británicas que ocultaba dinero en Suiza a través de una sociedad compartida con sus 11 hermanos y sus padres Juan Trias Beltrán y María Vidal de Llobatera, ambos fallecidos.

Estos activos estaban alojados en la sucursal suiza de RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán. El dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trias.

Tras haber negado reiteradas veces las informaciones sobre su dinero offshore y haber admitido después que tenían «algún sentido de veracidad», el abogado de Xavier Trias acabó reconociendo que éstas se ajustaban a la verdad.

En la actual campaña, Trias, a pesar de su pasado, ha pedido a la dirección de JxCAT apartar por completo de sus actos electorales a la presidenta del partido condenada por corrupción, Laura Borràs. La excusa oficial del candidato es que su compañera de partido es demasiado radical en sus planteamientos políticos y perjudicaría a la imagen de moderación que intenta transmitir.