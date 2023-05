La Junta Electoral Central ha tumbado la denuncia del alcaldable de Junts por Barcelona, Xavier Trias, en la que exigía que OKDIARIO «se abstenga de utilizar el término corrupto en referencia a él» por entender que estas pretensiones «deben dirimirse mediante el ejercicio del derecho de rectificación con las especialidades que contempla el artículo 68 de la LOREG». Hay que recordar que Trias admitió que ocultaba dinero en el paraíso fiscal suizo, tal como habían adelantado Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro en exclusiva en el diario El Mundo en 2014.

La Junta Electoral le recuerda a Trias que «no puede instar la rectificación a ningún medio informativo, correspondiendo dicha facultad, en su caso, a las entidades políticas que ejerciten su derecho a la rectificación por el tratamiento informativo de que han sido objeto en los medios de comunicación (Acuerdos de 18 y 20 de junio de 1986 y 15 de octubre de 2001)».

Una investigación de El Mundo desveló que Trias ocultó una cuenta en Suiza en la que aparecía una importante transferencia de dinero a Andorra. En concreto, 12.986.730,80 euros. Esta información revelaba que el entonces primer edil de Barcelona había escondido ese capital en Suiza durante años, hasta que, probablemente por el alcance de las noticias sobre la corrupción en Cataluña, optó por mover el dinero hasta Andorra.

El ex alcalde de la Ciudad Condal se querelló contra Eduardo Inda y Esteban Urreztieta por un delito de calumnias graves con publicidad y pidió al tribunal una pena de prisión de un año y tres meses pero en 2018 un juez dio la razón a los periodistas sobre la cuenta millonaria en un banco de Ginebra de Trias al dictaminar que dicha información «era de interés público, no se trataba de un simple rumor o insinuación y provenía de una fuente seria y fiable». Además, fue contrastada con «datos objetivos». [Lea la sentencia completa]

La sentencia del magistrado González Vega fue contundente: “Que debo absolver y absuelvo del delito de calumnias por el que venían siendo acusados, con toda clase de pronunciamientos favorables y con declaración de oficio de las costas procesales causadas”.

‘Papeles del Paraíso’

Posteriormente, en noviembre de 2017, La Sexta descubrió que Trias ocultaba dinero en un paraíso fiscal: Islas Vírgenes. El caso se conoció como los Papeles del Paraíso. La información desvelaba que Trias escondía fondos en Suiza a través de una sociedad compartida con sus 11 hermanos y sus padres Juan Trias Beltrán y María Vidal de Llobatera, ambos fallecidos.

Estos fondos estaban manejados por la entidad RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán.

Los fondos ocultos estarían manejados por la familia Trias, a su vez, a través de una sociedad instrumental radicada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, según La Sexta. El dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trias.

Este dinero habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española entre 1994 y 2008, cuando Trias fue primero conseller de Sanidad de la Generalitat (entre 1988 y 1996), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal del Ayuntamiento de Barcelona (a partir de 2003). Tras haber negado reiteradas veces las informaciones sobre su dinero offshore y haber admitido después que tenían «algún sentido de veracidad», el abogado de Xavier Trias acabó reconociendo que éstas se ajustaban a la verdad.