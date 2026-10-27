El vivo X500 Pro Max llega a España con un teleobjetivo de 200 MP y un extensor que alcanza los 400 mm

vivo ha presentado en Europa el X500 Pro Max y el X500 Pro, los dos modelos de la serie X500 que dan el salto fuera de China. Se estrenaron allí el 21 de septiembre y llegan ahora con algún ajuste, sobre todo en la batería. La marca los plantea para quien elige móvil por lo que es capaz de hacer con la cámara. Esa es la idea que une a los dos, con un teleobjetivo de mucha resolución y compatibilidad con extensores ópticos que se venden aparte.

Un zoom que lo da todo con accesorios

El Pro Max pone el énfasis en un teleobjetivo periscópico ZEISS APO de 200 MP, con una distancia focal equivalente de 85 mm, es decir, un zoom óptico de 3,5x, y estabilización CIPA 7.0. La cámara principal es una ZEISS TrueDynamic de 50 MP, con sensor de 1/1,28 pulgadas, revestimiento ZEISS T* y estabilización óptica de nivel gimbal. El conjunto lo completa un ultra gran angular de 50 MP.

Para llegar más lejos, vivo mantiene su apuesta por los extensores de teleobjetivo. El extensor ZEISS Gen 2 Ultra de 400 mm equivalentes, con 4,7 aumentos, es exclusivo del Pro Max. El ZEISS Gen 2 de 200 mm, con 2,35 aumentos, funciona con los dos modelos y se compra por separado, igual que el anterior. En vídeo, la marca ha provisto a estos dispositivos de un rango dinámico de 17 EV en la cámara principal, y los dos teléfonos graban hasta en 8K.

La firma viene desde hace ya un tiempo apostando fuerte por la fotografía, llevándola a los límites del contenido de carácter profesional. Los extensores de objetivo son un argumento para quienes apuestan por una manera diferente de entender el arte fotográfico.

Dos tamaños para el mismo procesador

El X500 Pro Max monta una pantalla LTPO AMOLED de 6,85 pulgadas, con resolución 3.168 x 1.440, 144 Hz y hasta 2.000 nits de brillo. El X500 Pro es la alternativa compacta, con un panel LTPO AMOLED de 6,36 pulgadas.

Los dos comparten el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, fabricado en 2 nm, y la misma cámara principal de 50 MP. La diferencia está en el teleobjetivo, que en el Pro es de 64 MP, con estabilización profesional y compatibilidad con el extensor de 200 mm. Ambos llegan con Android 17 y OriginOS 7, certificación IP68 e IP69 y Wi-Fi 7.

Menos batería que en la versión china

En Europa, el Pro Max lleva una batería de 6.750 mAh, frente a los 8.000 mAh de la versión que vivo vende en China. El Pro se queda en 6.510 mAh. Los dos admiten carga por cable de 90 W y carga inalámbrica de 40 W, y el Pro Max ofrece además carga inversa.

Del precio de catálogo al de lanzamiento

El Pro Max arranca en 1.599 euros con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La versión de 512 GB cuesta 1.799 euros y la de 1 TB, 2.199 euros, en negro o gris según la configuración.

La promoción de lanzamiento aplica un descuento directo de 100, 200 y 300 euros, y deja esos precios en 1.499, 1.599 y 1.899 euros. El Pro Max con el extensor de 200 mm cuesta 1.999 euros y baja a 1.699. Con el de 400 mm sube a 2.499 euros y queda en 2.199.

El X500 Pro parte de 1.399 euros con 12 GB y 256 GB, y llega a 1.599 euros con 512 GB, en negro o blanco. Con la promoción pasan a 1.299 y 1.449 euros. Con el extensor de 200 mm cuesta 1.599 euros, que se quedan en 1.399 durante el lanzamiento.

La preventa abierta desde hoy, 27 de octubre, se prolonga hasta el 5 de noviembre, cuando los móviles llegan a las tiendas. La oferta incluye financiación a 24 meses sin intereses, tres meses de Google AI Pro y unos auriculares vivo Headphones Studio de regalo.

El evento, celebrado en la canaria isla de Tenerife, sirvió también para presentar los vivo Headphones Studio, los vivo Buds Ultra y los vivo Buds Clip, con los que la marca refuerza su línea de audio.