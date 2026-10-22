La serie OPPO Find X10 llega a España con hasta tres cámaras de 200 megapíxeles y unos auriculares con audio sin pérdidas

OPPO ha presentado a la vez sus dos nuevos móviles insignia y unos auriculares inalámbricos pensados para acompañarlos. El Find X10 y el Find X10 Pro Max se estrenan junto a los Enco X4, y los tres productos están a la venta desde ayer en la tienda oficial de la marca. La apuesta de los teléfonos es la cámara, con sensores de 200 megapíxeles desarrollados junto a Hasselblad, aunque también incluyen una batería de silicio-carbono de 7150 mAh y un software que presume de IA. Los Enco X4 son compatibles con otros dispositivos Bluetooth, pero algunas de sus funciones más llamativas dependen de que el móvil sea de OPPO.

El Pro Max pone 200 megapíxeles en cada objetivo trasero

El Find X10 Pro Max monta, según OPPO, el primer sistema de triple cámara de 200 megapíxeles de la industria. El Find X10 se queda en un sistema dual con la misma resolución, y los dos están desarrollados junto a Hasselblad.

En el Pro Max, el ultra gran angular usa un sensor de 1/1,56 pulgadas y un objetivo de 124 grados con autofocus, y la marca asegura que capta el doble de luz que el de la generación anterior. La cámara principal estrena el sensor ISOCELL HPC de 1/1,28 pulgadas, desarrollado por OPPO y Samsung, con la tecnología DeepPix para el HDR.

El teleobjetivo tiene una apertura de f/2,1 y enfoca desde 10 centímetros, así que también sirve como cámara macro. Según la compañía, ofrece fotos más nítidas con poca luz.

Para que tanta resolución resulte manejable, la serie captura por defecto a 26 megapíxeles desde el ultra gran angular hasta el zoom de 9,9x, algo que OPPO presenta como una primicia del sector. Quien quiera exprimir los sensores puede activar el modo Hasselblad Hi-Res para sacar fotos de 50 o 200 megapíxeles en las cámaras compatibles.

Para llegar más lejos, el kit Teleconvertidor OPPO Hasselblad añade un aumento óptico de 3,28x al teleobjetivo de 200 megapíxeles, tanto en el Find X10 como en el Pro Max. Está pensado para conciertos, arquitectura urbana o fauna salvaje.

Un procesado que promete retocar menos

La capa de software se llama LUMO True Image Engine y su idea es procesar menos la imagen. Según OPPO, modera el aumento de nitidez, la reducción de ruido y los detalles generados por IA para conservar la textura auténtica que capta el sensor, y lleva al modo Foto estándar el tratamiento de luces y sombras del Modo Maestro de Hasselblad.

La serie suma además una True Color Camera que recoge información de color multiespectral para reproducir con más precisión los tonos en entornos de iluminación mixta o compleja, desde un paisaje hasta la piel. OPPO sostiene que, combinada con los sensores de 200 megapíxeles, el sistema reúne más información óptica desde el origen.

Vídeo en 8K y accesorios de rodaje

El Find X10 graba en 4K a 60 fps con todas sus cámaras traseras, y llega a 4K a 120 fps y 8K a 30 fps con la principal y el teleobjetivo. El Pro Max ofrece las tres opciones, 4K a 60 fps, 4K a 120 fps y 8K a 30 fps, en sus tres sensores de 200 megapíxeles. En la cámara principal, la tecnología DeepPix alcanza, según OPPO, hasta 17 pasos de rango dinámico.

Para los flujos de trabajo profesionales, la serie admite Dolby Vision, O-Log2 con certificación ACES y, por primera vez en un móvil de OPPO, Open Gate Capture, que aprovecha todo el área del sensor para reencuadrar en posproducción. La compañía ha trabajado con Blackmagic Design para llevar estas funciones a Blackmagic Camera, en una versión optimizada que está prevista para noviembre.

El Pro Max puede ampliarse con el Tilta Khronos Creator Kit, que incluye un mango adicional, un adaptador de filtros de 67 mm, un adaptador para el teleconvertidor y un ventilador de refrigeración activo para grabaciones largas. Gracias a una colaboración con Meta, OPPO asegura que los vídeos subidos a Instagram conservan casi sin pérdidas el detalle y el color.

Una batería de 7150 mAh y pantallas con ambición de cine

Las pantallas miden 6,59 pulgadas en el Find X10 y 6,78 en el Pro Max. Son LTPO, con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 144 Hz, un brillo máximo de 3.600 nits y Dolby Vision, y pueden bajar hasta 1 nit para el uso nocturno, con una modulación PWM de 3.840 Hz para ayudar a reducir el parpadeo.

Los dos modelos llevan una batería de silicio-carbono de 7150 mAh, que según la marca da para hasta dos días de uso típico, 5,8 horas de grabación continua en 4K a 60 fps o 24 horas de streaming de vídeo. La carga por cable es de 80 W con SUPERVOOC y la inalámbrica, de 50 W con AIRVOOC.

El Find X10 usa el procesador MediaTek Dimensity 9600M de 3 nanómetros y el Pro Max sube al Dimensity 9600 Pro de 2 nanómetros, ambos con refrigeración por cámara de vapor. Resisten el agua y el polvo con certificaciones IP66, IP68 e IP69, y cuentan con la certificación de resistencia a caídas de cinco estrellas de SGS. El Find X10 llega en Glacier Blue, Glow Coral y Mist Grey, y el Pro Max en Titanium Grey y Luna White.

ColorOS 17 y un agente que trabaja con tus archivos

Los dos móviles estrenan ColorOS 17. Frente a ColorOS 16, OPPO afirma, con datos de su laboratorio, que la estabilidad al abrir apps aumenta un 55 %, que las miniaturas de la Galería cargan hasta un 50 % más rápido en el primer encendido y que el sistema mantiene más de un 25 % más de aplicaciones en segundo plano.

La novedad en IA es AI Mind Pilot con modo agente, que permite interactuar con las fotos y los documentos del móvil mediante comandos en lenguaje natural, desde catalogar archivos o planificar itinerarios hasta crear presentaciones y páginas web. Nace de una colaboración con Manus. El procesamiento de IA en la nube pasa por la plataforma Private Computing Cloud de OPPO, con cifrado de extremo a extremo y protocolos de seguridad poscuánticos.

Los Enco X4, afinados con Dynaudio y con audio sin pérdidas

Los Enco X4 llevan un sistema de doble controlador, con un woofer de 11 mm de diafragma TRF y un tweeter de diafragma planar de 6 mm, cada uno con su propio DAC. Tras siete años de colaboración con Dynaudio, ofrecen cinco perfiles de sonido exclusivos adaptados a distintos géneros musicales.

Son los primeros auriculares TWS de OPPO compatibles con audio sin pérdidas, y la transmisión inalámbrica sin pérdidas con LHDC Lossless llega al emparejarlos con la serie Find X10. Con velocidades de hasta 2,3 Mbps admiten reproducción de hasta 24 bits y 48 kHz, y cuentan con la certificación Hi-Res Audio Wireless. El Audio Espacial Multi Ecosistema funciona en Android, iOS y Windows.

Cancelación de ruido que se adapta al trayecto

La cancelación de ruido combina almohadillas de baja presión, triple micrófono y una NPU de 6 nm. Con datos de sus laboratorios, OPPO afirma que el rendimiento general es hasta un 100 % superior al de los Enco X3s y que mejora hasta un 30 % en el rango de frecuencia de la voz humana.

El Modo Adaptativo reconoce escenarios como el metro, el autobús, el taxi o el avión y ajusta la cancelación de ruido sobre la marcha. En las llamadas, AI Clear Call combina los tres micrófonos con una VPU de conducción ósea para captar mejor la voz del usuario.

Los auriculares añaden Bluetooth 6.1, doble conexión multisistema y Smart Bluetooth, que requiere un móvil OPPO u OnePlus compatible. AI Live Translation ofrece traducción en tiempo real en más de 30 idiomas en determinados móviles OPPO con ColorOS 15.0.1 o posterior.

Son también los primeros de la marca compatibles con la activación por voz mediante Google Gemini con el ‘Hey Google’, y estrenan una función de monitorización del cuello que avisa de las malas posturas prolongadas. La grabación de audio nítida con tecnología Dolby está optimizada para la serie Find X, con mejores resultados en el Find X10 y modelos posteriores. Resisten el polvo y el agua con certificación IP55 y, según OPPO Labs, ofrecen hasta 13 horas de música por carga y hasta 53 horas con el estuche.

Precios, fechas y ofertas de lanzamiento

El Find X10 Pro Max de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento tiene un precio oficial de 1.799 euros. Desde ayer están disponibles inicialmente solo en la web oficial de OPPO, donde la promoción de primera venta incluye un regalo a elegir, valorado en hasta 549 euros, entre el kit Teleconvertidor OPPO Hasselblad, el smartwatch OPPO Watch X3 y la tablet OPPO Pad Neo.

El Find X10 de 12 GB y 512 GB sale a 1.499 euros. Con un descuento directo de 100 euros en todos los canales, el precio baja a 1.399 euros. La versión de 12 GB y 256 GB cuesta 1.399 euros y, con la promoción de doble almacenamiento gratis, da acceso al modelo de 512 GB por ese mismo importe.

Estas promociones están activas hasta 8 de noviembre. En la tienda oficial, al comprar cualquier modelo de la serie, OPPO suma una bonificación de 250 euros a la tasación del móvil antiguo, un 15 % de descuento para estudiantes, ofertas para usuarios de OPPO y OnePlus y financiación sin intereses. Quien se registre en la tienda podrá obtener además un descuento adicional de 100 euros.

Los Enco X4 cuestan 219 euros en la tienda oficial de OPPO. Hasta el 30 de noviembre, la oferta de lanzamiento los deja en 189 euros, con 30 euros de descuento, y los estudiantes pueden conseguir un 30 % de descuento.