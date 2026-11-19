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Con la llegada del Black Friday y el inicio de la campaña navideña, los consumidores se enfrentan a semanas de descuentos, promociones y mensajes que invitan a comprar antes de que se agoten las ofertas. Pero ¿qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando vemos un producto rebajado? ¿Por qué sentimos la necesidad de aprovechar una oportunidad, incluso cuando no necesitamos aquello que estamos a punto de comprar?

La respuesta se encuentra, en parte, en los mecanismos cerebrales que intervienen en la motivación, la recompensa y la toma de decisiones. Según explica el Dr. Francisco Mira, director médico de MyBrain, las estrategias comerciales pueden influir en estos procesos y favorecer decisiones más impulsivas, especialmente en situaciones de cansancio, estrés o sobreexposición publicitaria. «Cuando vemos un producto que nos gusta se activa el sistema de recompensa, especialmente el núcleo accumbens, una estructura cerebral que recibe abundantes conexiones dopaminérgicas. Sin embargo, cuando el precio nos parece excesivo, se activa la ínsula, una región relacionada con lo que los economistas denominan el dolor de pagar», señala el Dr. Francisco Mira.

Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en Neuron, demostró que la actividad de estas regiones cerebrales permitía predecir las decisiones de compra incluso mejor que las propias declaraciones de los participantes. Los descuentos actúan precisamente sobre este equilibrio: mantienen el atractivo del producto mientras reducen la percepción de su coste.

Dopamina: ¿por qué deseamos más de lo que disfrutamos?

Una de las claves para comprender las compras impulsivas es la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la motivación y la anticipación de recompensas. Aunque se la conoce como la molécula del placer, su función va más allá. «La dopamina tiene que ver principalmente con el querer, más que con el disfrutar. Desear algo y disfrutarlo dependen de circuitos cerebrales distintos», explica el Dr. Mira.

Esta diferencia explica por qué el deseo de adquirir un producto no siempre se traduce en una satisfacción equivalente. Una investigación publicada en el Journal of Consumer Research observó que las personas con una orientación más materialista podían experimentar más emociones positivas al anticipar una compra importante que después de realizarla. «Muchos lo hemos vivido: la ilusión de esperar el paquete supera a lo que sentimos al abrirlo. Desear algo con intensidad no significa necesariamente que vaya a hacernos más felices», añade.

Las estrategias comerciales también buscan acelerar nuestras decisiones. Mensajes como «últimas unidades», «solo durante 24 horas» o «descuento exclusivo» generan una sensación de urgencia que puede favorecer las compras impulsivas. «Decidir bien exige atención, comparar opciones y frenar impulsos. Cuando recibimos un flujo continuo de anuncios, correos y notificaciones, es más probable que recurramos a atajos y compremos aquello que parece más rebajado o que nos dicen que está a punto de agotarse», explica el especialista.

A esta presión se suma la publicidad personalizada, que adapta los anuncios a nuestros intereses y comportamientos. Un estudio de las universidades de Columbia y Cambridge, publicado en PNAS en 2017, analizó tres experimentos con anuncios que llegaron a más de 3,5 millones de personas. Los resultados mostraron que los anuncios adaptados al perfil psicológico del usuario podían conseguir hasta un 40 % más de clics y un 50 % más de compras que los anuncios no ajustados a dicho perfil.

Las redes sociales añaden otro factor: la influencia de los demás. Ver a personas que admiramos utilizando determinados productos, o percibir que todo el mundo está aprovechando una oferta, puede reforzar nuestro deseo de comprarlos.

Sin embargo, no todas las compras impulsivas responden a los descuentos. A veces compramos para compensar emociones negativas o sentirnos mejor. Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, publicado en Psychological Science, observó que las personas a las que se había inducido tristeza estaban dispuestas a pagar más por un mismo producto que aquellas con un estado emocional neutro.

Pero no solo importa cómo nos sentimos emocionalmente: nuestro estado físico también puede condicionar las decisiones de compra. Una investigación publicada en The Journal of Neuroscience identificó que, tras una sola noche sin dormir, aumentaba la tendencia a perseguir ganancias en decisiones económicas. «Cuando estamos estresados o agotados, es más fácil recurrir a respuestas automáticas en lugar de detenernos a valorar nuestras necesidades. Comprar de madrugada, cansados y con el móvil en la cama, no es la mejor idea», advierte el Dr. Mira.

Aunque comprar por impulso ocasionalmente no supone necesariamente un problema, el especialista advierte de que las compras pueden convertirse en una conducta preocupante cuando se utilizan habitualmente para aliviar el malestar, generan sentimientos de culpa, dificultades económicas o conflictos familiares. También conviene prestar atención cuando la persona intenta controlar sus compras sin conseguirlo.

Cinco claves para evitar las compras impulsivas durante el Black Friday y la Navidad

Conocer cómo responde nuestro cerebro a las estrategias comerciales puede ayudarnos a recuperar el control sobre nuestras decisiones. El Dr. Mira propone algunas recomendaciones prácticas:

Decidir qué necesitamos antes de consultar las ofertas. Elaborar una lista de compras y establecer un presupuesto cerrado permite tomar decisiones en un momento de tranquilidad, sin la presión de los estímulos comerciales.

Aplicar la regla de las 24 o 48 horas. Dejar un producto en el carrito antes de comprarlo permite que disminuya la motivación inicial y ayuda a distinguir entre un deseo momentáneo y una necesidad real.

Reducir la exposición a los estímulos comerciales. Desactivar las notificaciones de las aplicaciones de compras, limitar los correos promocionales y evitar guardar los datos de la tarjeta en el navegador puede ayudar a reducir las compras impulsivas.

Evitar comprar cuando estamos cansados o emocionalmente alterados. Dormir lo suficiente, gestionar el estrés y no utilizar las compras como principal recurso para sentirse mejor favorece decisiones más reflexivas.

Identificar las estrategias de marketing. Reconocer las cuentas atrás, la escasez artificial o los precios de referencia inflados ayuda a cuestionar el verdadero atractivo de una oferta.

«Un descuento puede hacernos creer que estamos ante una oportunidad que no debemos dejar escapar, pero eso no significa que realmente necesitemos el producto”, advierte el director médico de MyBrain.

El especialista concluye que comprender cómo funciona nuestro cerebro no significa renunciar al placer de comprar o hacer regalos, sino disponer de más herramientas para decidir con libertad. «Lo importante es saber que nuestras decisiones están influidas por factores que muchas veces no percibimos. Entenderlos nos permite elegir con mayor conciencia y evitar que el impulso del momento decida por nosotros».