Un colaborador de ‘Fiesta’ señala a la abogada de Daniel Sancho en directo: «¡No mientas más!»

La situación en torno a la representación legal de Daniel Sancho vuelve a estar en el punto de mira. Hace una semana, el periodista Juan Luis Galiacho aseguró que la familia Sancho estaría planteándose prescindir de los servicios de Carmen Balfagón, una información que, por el momento, no ha sido confirmada públicamente. Durante los últimos días, la abogada ha continuado defendiendo que sigue trabajando para la familia y que mantiene los poderes necesarios para representar a Rodolfo y Daniel Sancho. Galiacho, sin embargo, mantiene su información y asegura que dispone de documentación que respaldaría su versión. La situación ha provocado un tenso enfrentamiento entre ambos en directo.

El enfrentamiento se produjo cuando Balfagón se refirió a la información dada por el periodista. Durante una intervención junto a Emma García, la abogada se dirigió directamente a Galiacho para negar que su exclusiva hubiera tenido recorrido. «Por cierto, aprovecho, tu exclusiva de la semana pasada, nada… Seguimos al frente», afirmó. El periodista respondió inmediatamente y le pidió que mostrara los documentos que, según él, acreditarían que dispone de los poderes para continuar representando a la familia. «Venga, saca los papeles, ¡saca, saca! Igual que te has sacado el título de Derecho, saca los papeles, el papel del poder que te han dado. No está dado, no mientas», afirmó.

Balfagón insistió en su versión y aseguró que sí cuenta con autorización por parte de Rodolfo y Daniel Sancho. «Pero cómo no lo voy a tener, por favor», respondió la abogada, que defendió que tanto ella como el despacho al que pertenece continúan colaborando activamente en el caso.

Lejos de retirar su información, Juan Luis Galiacho mantuvo sus afirmaciones y aseguró que dispone de documentación que demostraría que los poderes ya no estarían en manos del despacho. «¡No mientas más!», le dijo el periodista a la abogada durante el enfrentamiento. Galiacho llegó incluso a plantearle que, si le mostraba posteriormente la documentación, reconociera que había faltado a la verdad: “Si te lo enseño después a ti, ¿eres capaz de decir que has mentido?”.

El periodista también afirmó que Marcos García-Montes ya no tendría los poderes y que, por tanto, el bufete al que pertenece Balfagón tampoco dispondría de ellos. “¡No tienes los poderes!, ya está bien de mentir y ya está bien de que manipuléis”, aseguró. Por el momento, estas afirmaciones continúan siendo la versión de Galiacho y no se ha hecho pública la documentación a la que hace referencia ni se ha confirmado oficialmente la retirada de los poderes.

La tensión fue aumentando durante la conversación hasta que Galiacho decidió pedir disculpas por las formas utilizadas. El periodista se disculpó ante Carmen Balfagón, Emma García y los espectadores por el tono empleado durante el enfrentamiento. La abogada aceptó las disculpas, aunque mantuvo su posición. Balfagón continúa asegurando que tanto ella como el despacho al que pertenece siguen trabajando para la familia Sancho y que dispone de los poderes necesarios para representar a Rodolfo y Daniel Sancho.

De esta manera, una semana después de que Galiacho avanzara que la familia estaría planteándose prescindir de los servicios de la abogada, las dos versiones continúan enfrentadas. Mientras Balfagón asegura que sigue al frente del caso, el periodista mantiene su información y afirma disponer de documentación que demostraría lo contrario. Por ahora, la situación no ha sido aclarada públicamente.