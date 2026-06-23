YUZZ, la apuesta con la que Mahou San Miguel acelera su diversificación más allá de la cerveza

Mahou San Miguel, la compañía de bebidas 100% española y líder del sector cervecero, ha dado un paso decisivo en su hoja de ruta estratégica. Con más de 135 años de historia a sus espaldas, la empresa familiar está transformando su modelo de negocio para dejar de ser únicamente un referente cervecero y convertirse en una compañía integral de bebidas y servicios capaz de acompañar al consumidor a lo largo de todo el día.

El protagonista de este nuevo capítulo es YUZZ, una bebida refrescante funcional, sin alcohol y baja en calorías, que supone la entrada de la compañía en una de las categorías más dinámicas del mercado actual.

El nacimiento de una nueva propuesta funcional: YUZZ

Este lanzamiento responde a un cambio claro en las prioridades del consumidor, que demanda propuestas que integren el bienestar y el autocuidado en sus momentos de disfrute.

YUZZ destaca por su formulación innovadora al incluir GreenIuronic®, una nueva generación de ácido hialurónico natural de origen no animal –procedente del “hongo de belleza” Tremella fuciformis– y vitamina C, que ayuda a la formación normal de colágeno y protege la piel frente al daño oxidativo. La compañía ha desarrollado este concepto pensando en consumidores que buscan productos que combinen hidratación y cuidado personal.

Este producto, desarrollado por el área de Innovación de la compañía junto a la empresaria e influencer María Pombo, quien ha participado tanto en la definición del sabor como en el diseño del envase, conecta con perfiles que valoran la hidratación, el consumo diurno y los estilos de vida saludables, situando a Mahou San Miguel en un terreno donde la diferenciación se basa en el valor funcional.

Una estrategia de diversificación que rompe fronteras

YUZZ es una pieza más de un engranaje estratégico mucho más amplio. La diversificación de Mahou San Miguel se apoya en una trayectoria de innovación sostenida que busca anticiparse a los cambios de hábitos del mercado:

El liderazgo en el segmento 0,0: Con cerca del 30% de su negocio centrado en bebidas sin alcohol, la compañía ha redefinido esta categoría, posicionando la cerveza sin alcohol como una elección de disfrute y sabor con lanzamientos como Mahou 0,0 Tostada o la reciente Mahou 0,0 Rubia .

Con cerca del 30% de su negocio centrado en bebidas sin alcohol, la compañía ha redefinido esta categoría, posicionando la cerveza sin alcohol como una elección de disfrute y sabor con lanzamientos como o la reciente . Nuevas categorías: Bajo esta lógica, han surgido propuestas como Refeel , una bebida energética con ingredientes 100% naturales; Los Cachis , bebidas a base de vino ideales para momentos festivos; o Café 170º , que refuerza su posición como socio integral de la hostelería.

Bajo esta lógica, han surgido propuestas como , una bebida energética con ingredientes 100% naturales; , bebidas a base de vino ideales para momentos festivos; o , que refuerza su posición como socio integral de la hostelería. Internacionalización inteligente: La compañía combina su presencia en más de 70 países con la creación de productos adaptados a las necesidades locales, como la bebida de malta sin alcohol “Vamos by Mahou” en Egipto, demostrando que la diversificación no tiene fronteras.

El valor añadido: servicios para la hostelería

La transformación de Mahou San Miguel no se limita solo a lo que hay dentro de la botella. Como socio estratégico de la hostelería, la empresa ha destinado más de 220 millones de euros desde 2022 a través de su Plan Global de Transformación de la Hostelería. Por ejemplo, la compañía cuenta con plataformas digitales como Nexho, que ayuda a los profesionales a mejorar la gestión y la rentabilidad, y han puesto en marcha programas como Compartimos Futuros con la Hostelería, con el que Mahou San Miguel quiere acompañar a más de 30.000 establecimientos hasta 2050 en su evolución hacia modelos más sostenibles.

Con estos movimientos, Mahou San Miguel expande los límites del consumo, asegurándose un lugar en cada momento del día y reafirmando su capacidad para adaptarse a un consumidor en constante evolución.