Feníe Energía refuerza su cúpula directiva con el fichaje estratégico de Juan Solaegui

Feníe Energía ha decidido reforzar su equipo directivo con la incorporación de un profesional de amplia trayectoria en el sector energético. El fichaje llega en un momento clave para la estrategia de expansión de la compañía.

La comercializadora ha nombrado a Juan Solaegui director de Desarrollo de Negocio, un puesto pensado para impulsar nuevas oportunidades, productos y servicios que respondan a la evolución del mercado.

Desde su nueva posición, el directivo trabajará en la identificación de oportunidades de mercado, la evolución del portfolio, la estrategia de producto y pricing, y el desarrollo de nuevas alianzas.

Un fichaje estratégico

Este proceso de crecimiento se abordará preservando el modelo diferencial de Feníe Energía, basado en una red de profesionales que mantienen una relación directa y de confianza con el cliente.

Paula Román, directora general de Feníe Energía, señala que la compañía atraviesa «un momento con importantes oportunidades de crecimiento» que quiere aprovechar desde aquello que la hace diferente.

«Su experiencia en el sector energético y en el desarrollo de nuevos negocios será muy valiosa para impulsar nuevas soluciones que nos permitan seguir creciendo y aportar cada vez más valor a nuestros Agentes Energéticos», añade Román.

Una trayectoria ascendente

El desarrollo de nuevas soluciones permitirá ampliar las herramientas y servicios a disposición de los Agentes Energéticos, reforzando su papel como figura central del modelo de la compañía.

Antes de incorporarse a Feníe Energía, Solaegui ocupaba la Dirección Comercial de la comercializadora de Acciona Energía, donde lideraba un equipo de más de 50 profesionales. Su cartera en esa etapa superaba los 8 TWh de energía contratada para grandes clientes y pymes, tanto en el ámbito B2C como en el de B2B.

Trayectoria en el sector

Anteriormente, desempeñó distintas responsabilidades en Repsol Electricidad y Gas, E.ON y Viesgo, vinculadas a la estrategia comercial, el desarrollo de nuevos negocios y la gestión comercial.

Solaegui es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Carlos III de Madrid, y cuenta con un Executive MBA por IESE Business School.

Su incorporación se enmarca en la estrategia de la compañía para seguir avanzando en la diversificación de su actividad, manteniendo al Agente Energético en el centro de su modelo.

Feníe Energía es una comercializadora independiente nacida por iniciativa de FENIE, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones, y cuenta con más de 2.400 Agentes Energéticos en todo el territorio nacional, además de proyectos propios de generación renovable fotovoltaica y eólica.