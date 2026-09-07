Ecologistas piden a Aagesen investigar el impacto ambiental de la crisis de Ceuta tras la muerte del delfín

Verdemar-Ecologistas en Acción ha registrado una solicitud ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que investigue «con carácter urgente» el impacto ambiental que la crisis migratoria de Ceuta está causando sobre el litoral y los espacios naturales de la ciudad autónoma.

El escrito, dirigido a la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen, alerta de las posibles afecciones sobre especies protegidas y amenazadas, empezando por la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), catalogada «en peligro de extinción» y una de las más raras del Mediterráneo occidental.

Entrada a nado

La petición llega semanas después de la entrada masiva registrada a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron a nado desde Marruecos bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú. El Gobierno cifró en unas 72.000 las que accedieron de forma irregular entre el 30 y el 31 de julio.

Fue el mayor episodio en la frontera hispano-marroquí desde la crisis de 2021. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo definió como una «emergencia humanitaria y social», mientras el Gobierno central anunciaba una barrera de contención en el mar.

Buena parte de quienes permanecieron en la ciudad levantaron campamentos improvisados en playas y tramos del litoral. Uno de esos asentamientos se instaló en la playa de El Trampolín, que en las últimas semanas ha concentrado buena parte de la polémica ambiental.

La cría de delfín

Precisamente en ese arenal se grabó el episodio que ha disparado la alarma conservacionista. El 2 de septiembre, varias personas sacaron del agua a una cría de delfín que nadaba muy cerca de la orilla.

Según los vídeos difundidos y verificados por medios locales, uno de los individuos golpeó al animal en la cabeza con un palo y el cetáceo acabó muriendo. La asociación DAUBMA ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido.

Los delfines están estrictamente protegidos por la legislación española y europea, igual que otras especies de la costa ceutí. El caso, junto a otros vídeos de maltrato a aves como ocas y patos, ha multiplicado la presión sobre las administraciones.

Lapa en peligro

Más allá de los delfines, Verdemar centra su preocupación en la Patella ferruginea. La propia Administración General del Estado reconoce su presencia en el litoral de Ceuta, que concentra en torno al 27% de los ejemplares que sobreviven en España.

Es una especie endémica del Mediterráneo occidental, incluida en la Directiva europea de Hábitats y catalogada en peligro de extinción. Su gran tamaño y su ubicación en la franja costera la hacen muy vulnerable a la recolección y al pisoteo.

La organización recuerda que la costa ceutí acoge además otras especies de interés como la nacra (Pinna nobilis), el erizo Centrostephanus longispinus, el coral Astroides calycularis o la tortuga boba (Caretta caretta).

Amparo legal

Verdemar apoya su reclamación en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíbe la muerte, captura, persecución o molestia de las especies protegidas. La norma también veta el deterioro de sus lugares de reproducción, invernada o reposo.

La ONG subraya que las especies «en peligro de extinción» deben contar con medidas específicas de recuperación y conservación. Por eso considera que una situación excepcional como la de Ceuta «no puede quedar al margen de una evaluación ambiental».

El escrito se apoya también en la información publicada bajo el título La Patella ferruginea, el otro daño colateral de la entrada masiva en Ceuta, que —sostiene la entidad— evidencia la necesidad de medir el alcance real de las afecciones.

Qué pide la ONG

La reclamación es explícita. «Solicitamos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se lleve a cabo una investigación ambiental urgente e independiente sobre los efectos que la actual presión y concentración de personas está provocando sobre el litoral, los espacios naturales y la biodiversidad de Ceuta», reza el documento.

La entidad pide además un censo específico de la lapa ferrugínea en las zonas más presionadas —cita especialmente Benítez-Calamocarro— y evaluar el estado de delfines, tortugas, aves, la nacra y el resto de fauna amenazada del enclave.

Reclama medidas inmediatas de protección y restauración si se confirman daños, coordinación con la Ciudad Autónoma de Ceuta y que se hagan públicos los resultados. La organización insiste en que no se trata de «criminalizar» a quienes llegan, sino de compatibilizar la respuesta humanitaria con la protección del medio ambiente.