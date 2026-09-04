PACMA pide al Gobierno «acceso regular a alimentos» a los inmigrantes de Ceuta para «proteger a los animales»

El Partido Animalista (PACMA) ha exigido al Gobierno de España una respuesta «coordinada y contundente» ante la situación que atraviesa Ceuta y los recientes incidentes con animales registrados en la ciudad. Lo ha hecho en un comunicado, tras la difusión del vídeo en el que se ve una cría de delfín muerta en la playa Ceutí de El Trampolín manipulada por un grupo de inmigrantes.

Entre sus peticiones figura una que ha centrado la atención: el acceso regular a alimentos, agua potable, saneamiento y alojamiento para las personas migrantes que permanecen fuera de los recursos de acogida.

La formación enmarca esa medida en un paquete más amplio que incluye protección y asistencia para la población ceutí y el refuerzo de la vigilancia ambiental en la ciudad autónoma.

Una medida preventiva

PACMA presenta el suministro de comida y agua como una medida preventiva, no como una justificación. El partido admite que no hay datos que vinculen los incidentes con animales al hambre.

«Por ahora, no existe información suficiente para afirmar que los incidentes con animales estuvieran motivados por el hambre», reconoce la formación en su escrito, antes de defender la utilidad de la propuesta.

Aun así, sostiene que garantizar suministros mínimos constituye «una medida preventiva necesaria» mientras dure una situación que califica de desesperante para todas las partes implicadas.

«No justifica ninguna conducta»

El partido traza una línea nítida entre asistencia y responsabilidad. «Proporcionar alimentos, agua y alojamiento no justifica ninguna conducta ilícita», subraya en el comunicado.

«La responsabilidad corresponde a quien la comete, pero las administraciones tienen el deber de reducir los riesgos, proteger a los animales y garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta», añade la formación.

PACMA advierte que la falta de cobertura de las necesidades básicas puede agravar los riesgos sanitarios, ambientales y de convivencia, además de aumentar la presión sobre los espacios naturales.

El contexto: dos casos de maltrato

La petición llega tras dos episodios de maltrato animal ocurridos en Ceuta. El más grave, la muerte de una cría de delfín mular en la playa del Trampolín, difundida en un vídeo que se viralizó.

En las imágenes se ve cómo varias personas sacan al cetáceo del agua. Según la versión más difundida, el animal fue golpeado en la cabeza y no sobrevivió, aunque existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

El segundo caso se registró cerca del CETI, donde un hombre fue sorprendido transportando una oca dentro de una bolsa y con las patas inmovilizadas. El implicado huyó sin ser identificado.

Al margen de la nacionalidad

PACMA ha llevado ambos casos ante la Guardia Civil y ha pedido que se esclarezcan las circunstancias, se identifique a los responsables y se actúe contra ellos de forma individual.

La formación insiste en condenar «cualquier acto de violencia, captura o manipulación de un animal», con independencia de la nacionalidad, la procedencia o la situación administrativa de quien lo cometa.

El partido rechaza de plano que estos episodios se utilicen para generar enfrentamiento social o para atribuir comportamientos individuales a colectivos enteros, y pide no caer en esa lectura.

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«Utilizados como arma política»

El comunicado sitúa los hechos en el marco de la crisis migratoria que vive la ciudad. PACMA considera «intolerable» que seres humanos sean utilizados como arma política en las disputas entre países.

Denuncia que las consecuencias de esa situación recaigan sobre los vecinos de Ceuta, las propias personas migrantes, los animales y el entorno natural ajeno al conflicto.

La ciudad autónoma arrastra más de un mes de tensión tras la entrada irregular de miles de personas a finales de julio, con asentamientos improvisados en playas como la del Trampolín.

Vigilancia y protocolos

Más allá del suministro de alimentos, PACMA reclama un refuerzo de la vigilancia en playas, embalses y espacios naturales para prevenir nuevos incidentes con fauna silvestre.

El partido pide además la creación de protocolos específicos de intervención ante animales silvestres heridos o varados, un vacío que, a su juicio, ha quedado en evidencia con el caso del delfín.

Como tercera pata, solicita la difusión de información oficial y contrastada sobre este tipo de sucesos, para evitar que la desinformación alimente la crispación en torno a lo ocurrido.

Una respuesta inmediata

La formación dirige sus exigencias tanto al Gobierno central como a la Delegación del Gobierno en Ceuta, y reclama que la respuesta institucional sea «inmediata, coordinada y contundente».

PACMA defiende que la protección de los animales debe situarse por encima del rédito político y que ninguna de las partes afectadas —vecinos, migrantes o fauna— debería pagar las consecuencias del conflicto.

El partido concluye que el maltrato animal es un acto «injustificable, ocurra donde ocurra, lo ejerza quien lo ejerza», y que debe ser perseguido y denunciado sin excepciones.