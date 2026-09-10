ACS acelera su ofensiva mundial de centros de datos con un nuevo proyecto para una multinacional tecnológica en India

ACS continúa engordando su cartera de centros de datos en plena carrera mundial por construir las infraestructuras necesarias para soportar el crecimiento de la inteligencia artificial y de los servicios digitales. El grupo español se ha adjudicado a través de Leighton Asia, filial de CIMIC, la construcción de un nuevo centro de datos en Hyderabad (India) para una gran corporación tecnológica multinacional.

La compañía no ha desvelado la identidad del cliente ni el importe del contrato, pero la adjudicación refuerza la posición de ACS en uno de los mercados que ha situado en el centro de su estrategia para los próximos años: las infraestructuras digitales.

El proyecto se ejecutará mediante una joint venture entre Leighton Asia y Sterling and Wilson y las obras comenzarán de forma inmediata, según ha comunicado este jueves el grupo.

La operación tiene además un componente estratégico. No se trata de la primera incursión de ACS en este negocio en India ni en Asia. Leighton Asia ha ido construyendo durante los últimos años una cartera de centros de datos que se extiende por India, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Singapur y Hong Kong.

Más de 9 GW de capacidad

La magnitud que está alcanzando este negocio dentro de ACS se aprecia mejor al observar el conjunto de su cartera internacional. El grupo aseguraba este año contar con más de 9 GW de capacidad de centros de datos ya entregada o actualmente en construcción, una cifra que coloca a la compañía española entre los grandes grupos internacionales que están aprovechando la explosión de inversión tecnológica.

Precisamente en febrero, Leighton Asia consiguió otro importante contrato para levantar un centro de datos en Johor Bahru, Malasia. Ese complejo forma parte de un campus desarrollado sobre aproximadamente 29 acres y contará con hasta 57,6 MW de capacidad crítica de tecnologías de la información y redes, repartida entre seis edificios destinados al alojamiento de equipos. Su construcción deberá estar terminada en 2028.

En mayo, la compañía volvió a ampliar su cartera con la adjudicación de otro centro de datos en Hong Kong, que contempla un edificio de gran altura y dos plantas subterráneas.

India tampoco es territorio nuevo para ACS. En 2024, CIMIC anunció la adjudicación de un segundo centro de datos en el país para un importante cliente, también mediante una alianza entre Leighton Asia y Sterling and Wilson. Aquel proyecto incluía las obras civiles, estructurales y arquitectónicas, además de las instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería.

La gran apuesta digital de ACS

La acumulación de contratos responde a un giro deliberado de la estrategia de ACS hacia las infraestructuras de nueva generación. El grupo identifica expresamente los centros de datos, las redes de conectividad y las plantas de semiconductores entre las infraestructuras estratégicas sobre las que pretende crecer.

La apuesta se extiende además mucho más allá de Asia. ACS está desarrollando a través de sus distintas filiales grandes proyectos tecnológicos en Norteamérica y Europa. Entre ellos figura el campus de centros de datos que Meta desarrolla en Indiana, cuya inversión supera los 10.000 millones de euros.

El pasado julio, ACS dio otro paso en esta estrategia al anunciar el primer acuerdo a largo plazo de su plataforma global de centros de datos junto a Global Infrastructure Partners (GIP) con un hyperscaler para su campus de Dallas-Fort Worth, además de presentar Coravel, la nueva marca con la que operará esta plataforma.

«Estamos observando una fuerte demanda de infraestructuras digitales de alta calidad en mercados clave de Asia», ha explicado Roberto Gallardo, presidente y director ejecutivo de CIMIC, tras anunciar el nuevo contrato indio.

Para ACS, la adjudicación de Hyderabad supone así algo más que añadir una nueva obra a su cartera: consolida la expansión del grupo en un negocio que se ha convertido en una de sus principales apuestas para capturar el gigantesco volumen de inversión que está provocando la digitalización y el desarrollo mundial de la inteligencia artificial.