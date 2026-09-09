ACS se adjudica una nueva autopista en Australia por 150 millones de euros

ACS refuerza su cartera de infraestructuras en Australia. CPB Contractors, filial del grupo australiano CIMIC controlado por la compañía española, ha sido seleccionada por el Gobierno de Australia Occidental para ejecutar la ampliación de la autopista Kwinana Freeway, uno de los principales corredores de acceso a Perth.

El contrato aportará aproximadamente 250 millones de dólares australianos de ingresos a CPB Contractors, equivalentes a alrededor de 150 millones de euros, según ha comunicado este miércoles CIMIC.

La compañía ejecutará el proyecto junto a McConnell Dowell, Jacobs y Arup para Main Roads Western Australia, el organismo público encargado de gestionar la red viaria del Estado.

La actuación afectará al tramo de la Kwinana Freeway situado entre Roe Highway y Safety Bay Road, al sur de Perth, y tiene como objetivo incrementar sustancialmente la capacidad de una infraestructura especialmente importante tanto para los desplazamientos diarios como para el transporte de mercancías.

El proyecto busca reducir la congestión, mejorar la fiabilidad de los tiempos de viaje y preparar uno de los principales corredores de Australia Occidental para el crecimiento de la población y de la actividad económica previsto durante los próximos años.

Más carriles en los accesos a Perth

La obra contempla diferentes ampliaciones a lo largo de la autopista. CPB construirá 2,5 kilómetros de un nuevo carril en dirección sur entre Roe Highway y Berrigan Drive, incluyendo la ampliación de un puente. En este tramo, la carretera pasará de cuatro a cinco carriles.

Además, se construirá otro carril durante 3,3 kilómetros en dirección norte entre Russell Road y Beeliar Drive, donde la capacidad aumentará de tres a cuatro carriles.

La actuación de mayor longitud será la construcción de un nuevo carril durante 11 kilómetros en cada sentido entre Russell Road y Mortimer Road. Esta parte de la autopista pasará así de dos a tres carriles por dirección.

El contrato también incluye nuevos sistemas coordinados de regulación de accesos, actuaciones sobre barreras de seguridad y acústicas, renovación del firme, drenaje y diferentes trabajos vinculados a los sistemas inteligentes de transporte. En concreto, se instalarán once nuevos sistemas coordinados de regulación de las incorporaciones en dirección norte entre Safety Bay Road y Roe Highway.

ACS gana peso en Australia

El presidente ejecutivo de CIMIC y consejero delegado de ACS y Hochtief, Juan Santamaría, ha destacado que el contrato permite al grupo profundizar en su relación con el Gobierno de Australia Occidental.

Santamaría ha señalado que la ampliación permitirá mejorar la conexión entre las comunidades, los centros de empleo, las áreas industriales y las principales rutas de mercancías, además de crear nuevas oportunidades económicas y aumentar la seguridad y resiliencia de la red de transportes.

Por su parte, el director general de CPB Contractors, Craig Nuttall, ha explicado que los trabajos se desarrollarán por fases para tratar de reducir las molestias a los conductores. La compañía también prevé que el proyecto genere oportunidades de empleo, formación y contratación para empresas locales y compañías de propiedad indígena.

La adjudicación supone un nuevo contrato para ACS en Australia, uno de los mercados internacionales más relevantes para el grupo que preside Florentino Pérez. CIMIC cuenta actualmente con alrededor de 39.000 trabajadores y desarrolla proyectos de construcción, ingeniería, recursos naturales e infraestructuras en aproximadamente 20 países.