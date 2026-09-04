Cimic (ACS) gana un contrato para impulsar la red australiana de almacenamiento de líquidos

Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato por el que contribuirá a impulsar la red de almacenamiento de líquidos de Australia, en un proyecto cuyos trabajos comenzarán en noviembre de 2026, según ha informado este viernes la constructora española.

En concreto, UGL, empresa del Grupo Cimic, ha ganado un contrato plurianual de Quantem, uno de los «principales» proveedores independientes de infraestructuras de almacenamiento de líquidos a granel, para prestar servicios integrados de ingeniería y gestión de activos en toda su red de terminales en Australia.

El contrato dará soporte a nueve terminales de almacenamiento de líquidos a granel y contribuirá a garantizar el almacenamiento y la distribución seguros de combustibles, productos químicos y otras materias esenciales en todo el país, explican ACS y Cimic en un comunicado en el que no comparten el importe del mismo.

Así, en el marco de este acuerdo, UGL prestará servicios integrales de ingeniería, aprovisionamiento y gestión de la construcción (EPCM) para las instalaciones terminales de Quantem, que cuenta con una capacidad de almacenamiento conjunta de más de 677.000 metros cúbicos y juega un rol «relevante» en la cadena de suministro en Australia y Nueva Zelanda, señalan.

A través de este proyecto, la empresa «prestará apoyo a infraestructuras que desempeñan un papel importante en la seguridad energética y las cadenas de suministro industriales de Australia, reforzando nuestra capacidad para ofrecer soluciones innovadoras, fiables y seguras que generen valor a largo plazo para nuestros clientes y comunidades», ha declarado el CEO de Grupo Cimic, Jason Spears.