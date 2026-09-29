¿Por qué hay gente que sigue mintiendo cuando ya se ha descubierto su mentira? La psicología tiene una respuesta

Mentir forma parte de la conducta humana y puede aparecer desde la infancia, incluso en situaciones cotidianas en las que no existe una necesidad real de hacerlo. Un estudio de la Universidad de Massachusetts señaló que el 60% de las personas dice alguna mentira durante una conversación de 10 minutos, un comportamiento que se engloba dentro de las llamadas «mentiras esporádicas».

Sin embargo, la mentira compulsiva responde a un patrón diferente. La persona mitómana puede mentir de manera reiterada sin que exista un beneficio evidente, ya que la conducta puede convertirse en una necesidad difícil de controlar. Esta tendencia puede llevarle a inventar situaciones, exagerar hechos o construir historias que, con el tiempo, son difíciles de mantener. Incluso cuando sabe que los demás han descubierto la mentira, puede seguir añadiendo nuevos detalles para sostener su relato.

El problema de la mitomanía

Para un mitómano, mentir puede llegar a convertirse en una forma habitual de relacionarse con otras personas. No se limita a ocultar situaciones comprometidas o evitar las posibles consecuencias, sino que también puede aparecer en cuestiones pequeñas y aparentemente innecesarias. En algunos casos, la persona puede sentirse incómoda al decir la verdad y sentirse más familiarizada con la mentira.

Cuando este comportamiento se mantiene en el tiempo y se convierte en un patrón de mentira patológica o compulsiva, puede afectar negativamente a las relaciones personales. La pérdida de confianza por parte de familiares, amigos o compañeros de trabajo puede provocar conflictos y, por ende, un aislamiento social progresivo.

Algunos comportamientos pueden ayudar a identificar un patrón de mentira compulsiva. Entre las señales que aparecen con mayor frecuencia se encuentran:

Pensamientos recurrentes relacionados con mentir: la persona puede pensar de manera frecuente en inventar o modificar situaciones. Estos pensamientos pueden aparecer de forma persistente y dificultar la concentración o las relaciones basadas en la sinceridad.

Dificultad para controlar el impulso de mentir: el mitómano puede experimentar una necesidad constante de faltar a la verdad, incluso cuando no existe una razón clara para hacerlo. Mentir deja de ser una decisión puntual y puede convertirse en una respuesta automática.

Sensación de alivio cuando no le descubren: conseguir que los demás crean una mentira puede generar satisfacción o tranquilidad. Esa sensación puede reforzar el comportamiento y favorecer que vuelva a repetirse.

Baja autoestima: en algunos casos, la mentira compulsiva puede estar relacionada con una percepción negativa de uno mismo. La persona puede considerar que su vida no es suficientemente interesante y recurrir a historias inventadas para mejorar la imagen que proyecta ante los demás.

Dificultades en las relaciones sociales: mantener vínculos basados en la confianza puede resultar complicado cuando las mentiras son frecuentes. Con el tiempo, familiares, amigos o compañeros pueden desconfiar de lo que cuenta la persona.

Alteración de la percepción de la realidad: otro patrón que puede aparecer es la dificultad para separar los hechos reales de las historias inventadas. En determinadas situaciones, la persona puede llegar incluso a asumir como ciertos algunos de los relatos que ha creado.

Tipos

La mitomanía relacional aparece cuando las mentiras se utilizan principalmente para establecer, mantener o reforzar vínculos con otras personas. El individuo puede inventar experiencias, cualidades o situaciones personales con la intención de resultar más interesante, causar una buena impresión o conseguir la atención de alguien.

En la mitomanía imaginativa, la persona construye historias, situaciones o incluso realidades completamente ficticias. Estas invenciones pueden funcionar como una vía de escape frente a su propia realidad, permitiéndole imaginar una vida diferente, más emocionante o satisfactoria que la que experimenta en su día a día.

La mitomanía simuladora se caracteriza por inventar o exagerar enfermedades, trastornos, discapacidades u otros problemas de salud. Con este tipo de mentiras, la persona puede buscar atención, comprensión, cuidados o algún beneficio concreto derivado de la situación que afirma estar viviendo.

La pseudología fantástica, también denominada mitomanía pseudológica, implica la elaboración de relatos especialmente detallados y complejos. El individuo puede crear personajes, acontecimientos y experiencias ficticias que presenta como reales con la intención de impresionar a los demás, conseguir reconocimiento o mantener una determinada imagen.

La mitomanía compulsiva se caracteriza por la aparición constante de mentiras en diferentes ámbitos de la vida. No siempre existe una ventaja clara detrás de cada falsedad: en ocasiones, el propio acto de mentir puede haberse convertido en una conducta automática y difícil de controlar.

En la mitomanía de vanidad, las falsedades están relacionadas principalmente con la necesidad de mejorar la imagen propia o la de otras personas. El individuo puede exagerar cualidades, capacidades, logros o características físicas para generar una buena impresión con el objetivo de lograr reconocimiento.

Por último, la mitomanía estafadora se relaciona con mentiras utilizadas de manera deliberada para engañar a otras personas y conseguir un beneficio económico o material. En estos casos, las falsedades tienen una finalidad concreta y pueden formar parte de conductas fraudulentas o de estafa.