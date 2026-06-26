Un control rutinario precipita la captura de una banda dedicada a robar viviendas en Torrevieja

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado en Torrevieja (Alicante) una organización criminal cuyos miembros proceden de países del este de Europa. La organización se dedicaba al robo de viviendas con materiales profesionales, por lo que no había aparentes signos visibles de forzamiento ni de daños en las cerraduras de las casas asaltadas. La identificación de un hombre sobre quien pesaba una orden de detención en un control rutinario, por parte de una patrulla de seguridad ciudadana, ha precipitado la detención de sus cómplices y el desmantelamiento de la citada organización. Todo ello, según la Guardia Civil.

En concreto, han sido detenidas seis personas. De ellas, cuatro varones y una mujer de origen georgiano. Y un varón, de procedencia armenia. Y todos de edades comprendidas entre los 27 y los 36 años. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja ha decretado para todos ellos el ingreso en prisión provisional. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de robos con fuerza en el interior de viviendas y pertenencia a grupo criminal.

El origen de la investigación se remonta al primero de abril de este año 2026, cuando la identificación rutinaria de un conductor que pilotaba un coche de alquiler, por parte de una patrulla de seguridad ciudadana, permitió conocer que sobre dicho sujeto pesaba una orden de detención, que fue de inmediato ejecutada por los agentes.

La posterior inspección del vehículo que conducía el detenido permitió localizar diversos objetos de los que el sospechoso no pudo explicar su procedencia, lo que hizo pensar a los guardias que esos mismos objetos podían estar supuestamente relacionados con otras actividades presuntamente delictivas.

La Guardia Civil ha efectuado varios registros domiciliarios en relación a este caso, en los que ha hallado joyas, dispositivos electrónicos y varios efectos de valor, presuntamente procedentes de robos en viviendas. Algunos de esos objetos y joyas ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Los agentes han intervenido, además, herramientas específicas de cerrajería aptas para la apertura de cerraduras sin signos aparentes de forzamiento.

La investigación sigue abierta. Los agentes intentan ahora localizar a posibles víctimas y propietarios de los objetos intervenidos, que siguen pendientes de ser devueltos.

En noviembre de 2025, tal como entonces publicó OKDIARIO, cinco varones de origen georgiano y edades comprendidas entre los 24 y los 55 años resultaron detenidos por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de los robos en al menos 26 viviendas de las localidades de Elche (Alicante) y Cartagena (Murcia) mediante la técnica denominada del hilo invisible.

Se da la circunstancia de que la banda estaba asentada en Torrevieja (Alicante). Y, desde allí, se desplazaba para cometer los robos. El juez decretó entonces el ingreso en prisión de todos los detenidos. Las detenciones fueron fruto de una investigación conjunta entre las comisarías de Elche, Murcia y Cartagena.

Esa técnica del hilo invisible consiste en situar un fino hilo de silicona, pegamento o plástico transparente entre el marco y la hoja de la puerta. Si los propietarios abren la puerta, el hilo se rompe. Pero, si días después sigue intacto, significa que nadie ha entrado ni salido y puede ser presa de los cacos.