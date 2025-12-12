Detenidos cinco rumanos y un español por el robo de una vivienda en Callosa de Ensarriá (Alicante)

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Callosa de Ensarriá (Alicante), han detenido a cinco ciudadanos rumanos y otro español, de edades comprendidas entre los 22 y los 63 años, por el robo con fuerza en el interior de una vivienda ubicada en una partida rural de la citada localidad. En el transcurso de operación fue intervenida una pistola. Los agentes han abierto, en paralelo, una segunda investigación específica sobre este hecho dado que existen indicios de que alguno de los intervenidos pudiera estar implicado en un supuesto delito de tenencia ilícita de armas. Además, se han recuperado cuatro vehículos, sustraídos del interior de la citada vivienda.

Los detenidos cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y las personas. No existen lazos de consanguineidad ni de familiaridad entre ellos. Y han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Villajoyosa, también en Alicante, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares mientras continúan las investigaciones.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando varias personas alertaron a la Guardia Civil de la presencia de varios sospechosos que merodeaban una vivienda y habían logrado acceder a su interior.

Los agentes hallaron en interior de la vivienda a cuatro personas, que se negaban a abandonarla, por lo que los agentes adoptaron las medidas necesarias para garantizar el control y la seguridad de la intervención.En la intervención fue hallada, entre las pertenencias de los detenidos un arma de fuego. Ese hecho es el que ha originado la nueva investigación antes citada.

Horas más tarde de estas cuatro primeras detenciones, los otros dos sospechosos fueron localizados en la localidad de Callosa de Ensarriá, tras confirmarse su implicación en los hechos. Fue en esa fase cuando se recuperaron los cuatro vehículos sustraídos en el interior de la vivienda.

Se da la circunstancia, tal como publicó OKDIARIO el pasado 15 de octubre, que la Guardia Civil de Onteniente (Valencia) detuvo entonces a un varón, de nacionalidad española y 43 años de edad como supuesto autor de robos en viviendas y segundas residencias en Bocairente y Onteniente, en la provincia de Valencia, y en Bañeres de Mariola y Alfafara, en la provincia de Alicante.

En aquel caso, al detenido se le imputaron además de los robos en el interior de las viviendas, en las que llegó a quedarse a pernoctar, también el robo de vehículos estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas habitadas que asaltaba. Luego, vendía esos vehículos. En este caso, con la ayuda de otros tres hombres, también españoles, e igualmente investigados en este caso. Todo ello, según la Guardia Civil.