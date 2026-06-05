La agenda de Leire deja a Sánchez a un paso de ser citado por el juez

Esto va a ser un festival: una segunda agenda manuscrita correspondiente a 2025, propiedad de Leire Díez, ha confirmado que el presidente del Gobierno estaba al tanto de los trabajos de la trama. En una nota, escribe: «Pedro no se fía del DAO, pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo y da prisa a filtrar». Es decir, la coordinadora de las cloacas de Ferraz da a entender que el secretario general del partido y presidente del Gobierno es conocedor de los movimientos que se llevan a cabo contra instituciones y personas encargadas de investigar la corrupción del PSOE y de su familia.

Las anotaciones de Leire, que abarcan desde el 6 de enero hasta finales de diciembre de 2025, mezclan referencias a procedimientos judiciales activos con nombres de funcionarios, políticos y periodistas, y constituyen, de verificarse su autenticidad, uno de los documentos más comprometedores aparecidos en el entorno del caso Koldo desde que estalló el escándalo en 2024.

Porque el nombre de Pedro Sánchez sale en repetidas ocasiones; incluso se habla de una «reunión con PS», si bien la alusión al DAO adquiere una relevancia espacial, pues el sumario del caso describe cómo Leire Díez se reunió con la directora general de la Guardia Civil para tratar de desactivar las investigaciones de la UCO en el caso del hermano del presidente y cómo precisamente fue el DAO, teniente general Llamas, quien conmina después a los agentes de la UCO a ponerse de perfil. La agenda incluye también referencias a una posible legislación propia para combatir las filtraciones. Una de las últimas páginas contiene un texto mecanografiado titulado Solución a las difamaciones y acusaciones falsas, que propone multiplicar por 20 o por 50 las compensaciones económicas en casos de información falsa publicada por medios o funcionarios.

Las piezas del puzle cloaquero encajan y Sánchez sale retratado. La segunda agenda de Leire Díez deja en evidencia al presidente del Gobierno, que ha negado estar al corriente de la trama. En estas circunstancias, las posibilidades de que Sánchez sea citado a declarar por el juez Pedraz se agrandan. Tic-tac, tic-tac, tic-tac…