Manitas de cerdo: la receta tradicional de la abuela paso a paso

Hablar de manitas de cerdo es viajar en el tiempo. Este plato no es de prisas ni de microondas: es de cocina lenta, de olla grande en el fuego y de paciencia. Quien haya entrado alguna vez en casa de la abuela un domingo por la mañana, sabrá de qué hablo. El olor era inconfundible: la mezcla del sofrito, el laurel y esa gelatina que poco a poco iba soltando la carne.

Paso a paso

Paso 1: Cocer las manitas

Antes de nada, hay que limpiarlas bien. La abuela solía darles un repaso con un chorrito de vinagre y luego aclararlas con agua fría. Se ponen en una olla grande, se cubren con agua, se añade laurel y sal, y a cocer. En olla normal tardan unas dos horas; en la rápida, con 45 minutos basta. Durante la cocción hay que ir quitando la espuma que aparece arriba, así el caldo queda limpio.

Paso 2: El sofrito

Mientras se hacen las manitas, toca preparar el sofrito. Este paso es sagrado: de aquí saldrá la salsa que hace inolvidable al plato. En una sartén, echa el aceite y sofríe los ajos, la cebolla y el puerro bien picados. Cuando estén blanditos, añade la zanahoria en taquitos y el pimiento. Poco a poco, todo se va dorando y empieza a oler de maravilla.

En este punto entra el tomate. Déjalo reducir con calma y después añade el pimentón, la guindilla y el vaso de vino blanco. Deja que evapore el alcohol y tendrás una base espesa y llena de sabor.

Paso 3: Guisar

Ya con las manitas tiernas, pásalas a la cazuela del sofrito. Añade caldo de la cocción hasta cubrirlas, salpimienta y deja que hiervan suavemente unos 40 minutos más. Con el calor, la gelatina se mezcla con el sofrito y la salsa se va espesando sola, sin necesidad de trucos.

Al final, un poco de perejil fresco picado encima y listo.

Consejos de la abuela

, cuando los sabores se asientan. Que no falte pan, porque la salsa lo pide a gritos.

puedes triturar parte del sofrito antes de añadir las manitas. Incluso se pueden combinar las manitas con marisco.

Valor calórico aproximado

Manitas de cerdo (2 kg → 4600 kcal aprox.)

Aceite de oliva (60 ml → 530 kcal)

Vino blanco (200 ml → 150 kcal)

Verduras y tomate (≈ 300 kcal)

Total: 5580 kcal aprox.

Por ración (4 personas): unas 1395 kcal.

No es un plato ligero ni mucho menos, pero también es cierto que nadie lo cocina todos los días. Es comida de fiesta, de reunión familiar, de esas que se disfrutan con calma y buena compañía.